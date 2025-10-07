На війні загинув колишній журналіст "Вежі" Богдан Будай

Він служив у 144 бригаді.

На війні загинув лейтенант, колишній журналіст вінницького видання "Вежа" Богдан Будай. Про це медіа повідомило з посиланням на його рідних. Будай – уродженець Кривого Рогу, але тривалий час мешкав і працював у Вінниці.

Військовослужбовець загинув у районі несення служби 26 вересня. Поховали його 4 жовтня в Кривому Розі.

"За період роботи у нас відзначався сумлінністю, наполегливістю, професіоналізмом, людяністю та відповідальністю", – прокоментували трагедію в "Вежі".

Будай служив у 144 окремій механізованій бригаді Сухопутних військ ЗСУ. Був на посаді офіцера відділення комунікацій, згодом обіймав посаду офіцера групи ЦВС.