Ворог атакував енергетику Чернігівської і Дніпропетровської областей

Фахівці безперервно працюють над відновленням.

Росіяни протягом доби атакували енергетику Чернігівської і Дніпропетровської областей. Найскладнішою залишається ситуація в Чернігівській.

Енергетики працюють над відновленням постачання цілодобово. Про це повідомили в Міненерго.

“Здійснюється комплекс заходів для забезпечення стабільного функціонування енергосистеми. Станом на 8 жовтня на Чернігівщині діють обмеження споживання електроенергії”, – йдеться у повідомленні.

В рамках підготовки до зими проводять ремонтні роботи на об’єктах. Енергетики накопичують запаси обладнання і посилюють захист.

“Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему”, – попросили в міністерстві енергетики.