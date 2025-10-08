Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Ворог атакував енергетику Чернігівської і Дніпропетровської областей

Фахівці безперервно працюють над відновленням. 

Ворог атакував енергетику Чернігівської і Дніпропетровської областей
Фото: Чернігівська ОДА

Росіяни протягом доби атакували енергетику Чернігівської і Дніпропетровської областей. Найскладнішою залишається ситуація в Чернігівській. 

Енергетики працюють над відновленням постачання цілодобово. Про це повідомили в Міненерго. 

“Здійснюється комплекс заходів для забезпечення стабільного функціонування енергосистеми. Станом на 8 жовтня на Чернігівщині діють обмеження споживання електроенергії”, – йдеться у повідомленні.

В рамках підготовки до зими проводять ремонтні роботи на об’єктах. Енергетики накопичують запаси обладнання і посилюють захист. 

“Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему”, – попросили в міністерстві енергетики. 
Теми: , , ,
