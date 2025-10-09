На Харківщині росіяни пошкодили потяг, будинки, сільгосппідприємство та автомобіль з насінням

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 4 населені пункти Харківської області. Унаслідок обстрілу в Дергачах постраждав 72-річний чоловік.
Як написав у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов, ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 3 КАБ;
- 4 БпЛА типу «Герань-2»;
- 1 fpv-дрон.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Харківському районі пошкоджено 18 приватних будинків, електропотяг, 2 автомобілі (м. Дергачі);
- у Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Куп'янськ-Вузловий), 2 приватні будинки (с. Лозове);
- у Ізюмському районі пошкоджено сільськогосподарське підприємство, бензовоз, автомобіль з насінням, трактор з причепом, легковий причеп, генератор, знищена сільськогосподарська продукція (с. Підлиман).
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 169 людей. Залишилися 62 людини. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 6650 людей.
На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 34 бойові зіткнення в районах Вовчанська, Западного, Довгенького, в бік Колодязного, Кутьківки, Одрадного, Дворічанського, Липців.
На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано сім атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах Куп’янська, Степової Новоселівки та в бік Курилівки.
- Нещодавно у Боровій через обстріли постраждали двоє чоловіків.