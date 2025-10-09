Ексгенсек НАТО Столтенберг: Трамп хотів вигнати 4 країни з Альянсу
На Харківщині росіяни пошкодили потяг, будинки, сільгосппідприємство та автомобіль з насінням

Ворог застосував по області КАБи та дрони різних типів.

Наслідки російського обстрілу
Фото: Харківстка ОВА

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 4 населені пункти Харківської області. Унаслідок обстрілу в Дергачах постраждав 72-річний чоловік. 

Як написав у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов, ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 

  • 3 КАБ;
  • 4 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 1 fpv-дрон. 

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Харківському районі пошкоджено 18 приватних будинків, електропотяг, 2 автомобілі (м. Дергачі);
  • у Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Куп'янськ-Вузловий), 2 приватні будинки (с. Лозове); 
  • у Ізюмському районі пошкоджено сільськогосподарське підприємство, бензовоз, автомобіль з насінням, трактор з причепом, легковий причеп, генератор, знищена сільськогосподарська продукція (с. Підлиман).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 169 людей. Залишилися 62 людини. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 6650 людей.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 34 бойові зіткнення в районах Вовчанська, Западного, Довгенького, в бік Колодязного, Кутьківки, Одрадного, Дворічанського, Липців.

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано сім атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах Куп’янська, Степової Новоселівки та в бік Курилівки.

  • Нещодавно у Боровій через обстріли постраждали двоє чоловіків. 
