Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Ексгенсек НАТО Столтенберг: Трамп хотів вигнати 4 країни з Альянсу
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
На Донеччині пошкоджена лінійна частина магістрального аміакопроводу “Тольятті—Одеса”

Транспортування аміаку цією ділянкою зупинене ще з 2014 року.

У Донецькій області пошкоджена лінійна частина магістрального аміакопроводу “Тольятті—Одеса” між Русиним Яром і Яблунівкою Іллінівської громади.

Про це повідомила пресслужба Донецької ОВА.

“Спостерігається білий дим — це може свідчити про витік залишків аміаку, який триватиме до падіння надлишкового тиску; це може зайняти декілька днів”, - йдеться у повідомленні.

В ОВА наголосили, що транспортування аміаку цією ділянкою зупинене ще з 2014 року, життю людей нічого не загрожує. 

Місце обстрілу обстежити неможливо, оскільки це тимчасово окупована територія.

Вітер південно-східний, до 5 м/с; поширення хмари відбувається у напрямку Дружківки, можливий запах.

“Причин для надмірної реакції немає. У разі відчутного запаху достатньо зачинити вікна та обмежити перебування надворі — це превентивний крок. Офіційні служби інформуватимуть про зміни”, - підсумували в ОВА.
