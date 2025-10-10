Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
РФ атакувала цивільну інфраструктуру Нікопольщини і Кривого Рогу, є руйнування

Пошкоджені господарські споруди, житлові будинки та освітні заклади.

РФ атакувала цивільну інфраструктуру Нікопольщини і Кривого Рогу, є руйнування
Фото: Сергій Лисак

Російські окупанти упродовж дня цілили по цивільній інфраструктурі Дніпропетровщини. Під ударами опинилися Нікопольщина та Кривий Ріг.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Протягом дня агресор бив по Нікопольщині, а саме райцентру, Марганецькій, Покровській, Мирівській громадах. Поцілив артилерією та FPV-дронами", — ідеться у повідомленні. 

Унаслідок обстрілів понівечені інфраструктура, 12 приватних будинків, 8 господарських споруд, 2 гаражі і стільки ж парників, авто, лінія електропередач. 

На щастя, загиблих і поранених немає. 

За уточненою інформацією, у Кривому Розі через ворожу атаку окрім будівлі приватного підприємства, пошкоджене також комунальне. Також побиті вікна у 8 будинках, пошкоджені 12 транспортних засобів, кілька закладів освіти, торгівельний центр.
