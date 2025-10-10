РФ атакувала цивільну інфраструктуру Нікопольщини і Кривого Рогу, є руйнування

Російські окупанти упродовж дня цілили по цивільній інфраструктурі Дніпропетровщини. Під ударами опинилися Нікопольщина та Кривий Ріг.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Протягом дня агресор бив по Нікопольщині, а саме райцентру, Марганецькій, Покровській, Мирівській громадах. Поцілив артилерією та FPV-дронами", — ідеться у повідомленні.

Унаслідок обстрілів понівечені інфраструктура, 12 приватних будинків, 8 господарських споруд, 2 гаражі і стільки ж парників, авто, лінія електропередач.

На щастя, загиблих і поранених немає.

За уточненою інформацією, у Кривому Розі через ворожу атаку окрім будівлі приватного підприємства, пошкоджене також комунальне. Також побиті вікна у 8 будинках, пошкоджені 12 транспортних засобів, кілька закладів освіти, торгівельний центр.