Росія атакувала Харківщину дронами і ракетами, постраждали люди

У селищі Борова постраждали 67-річний і 54-річний чоловіки.

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 6 населених пунктів області. Ворог бив ракетами і дронами. Внаслідок обстрілу в селищі Борова постраждали 67-річний і 54-річний чоловіки.

Як розповів начальник ОВА Олег Синєгубов, ворог атакував 25 БпЛА Немишлянський район Харкова.

Росіяни застосовували по Харківщині різні види озброєння:

2 ракети (тип встановлюється);

25 БпЛА типу «Герань-2»;

3 fpv-дрони;

2 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Куп'янському районі пошкоджено будівлю заводу (м. Куп'янськ), приватний будинок (с. Курилівка), автомобіль (с. Благодатівка);

у Ізюмському районі пошкоджено автомобіль (сел. Борова);

у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, сарай, господарчі споруди, електромережі (с. Рясне).

Тимчасово знеструмлені 10387 абонентів у Немишлянському та Індустріальному районах Харкова.

Фото: Харківська ОВА Наслідки російської атаки

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 83 людини. Залишилися 53 людини. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 6294 людини.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 19 боєзіткнень у районах Вовчанських Хуторів, Кам’янки, Строївки та в напрямку Бологівки, Колодязного й Одрадного.

На Куп’янському напрямку зафіксовано 11 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника поблизу населених пунктів Куп’янськ, Редьківка та у бік Піщаного, Петропавлівки й Богуславки.