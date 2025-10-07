Росія атакувала Харківщину дронами і ракетами, постраждали люди

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 6 населених пунктів області. Ворог бив ракетами і дронами. Внаслідок обстрілу в селищі Борова постраждали 67-річний і 54-річний чоловіки.
Як розповів начальник ОВА Олег Синєгубов, ворог атакував 25 БпЛА Немишлянський район Харкова.
Росіяни застосовували по Харківщині різні види озброєння:
- 2 ракети (тип встановлюється);
- 25 БпЛА типу «Герань-2»;
- 3 fpv-дрони;
- 2 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Куп'янському районі пошкоджено будівлю заводу (м. Куп'янськ), приватний будинок (с. Курилівка), автомобіль (с. Благодатівка);
- у Ізюмському районі пошкоджено автомобіль (сел. Борова);
- у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, сарай, господарчі споруди, електромережі (с. Рясне).
Тимчасово знеструмлені 10387 абонентів у Немишлянському та Індустріальному районах Харкова.
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 83 людини. Залишилися 53 людини. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 6294 людини.
На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 19 боєзіткнень у районах Вовчанських Хуторів, Кам’янки, Строївки та в напрямку Бологівки, Колодязного й Одрадного.
На Куп’янському напрямку зафіксовано 11 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника поблизу населених пунктів Куп’янськ, Редьківка та у бік Піщаного, Петропавлівки й Богуславки.
- Внаслідок атаки ворожого дрона на Борову постраждали голова та секретар селищної громади.