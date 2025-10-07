«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Росія атакувала Харківщину дронами і ракетами, постраждали люди

У селищі Борова постраждали 67-річний і 54-річний чоловіки. 

Наслідки російської атаки
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 6 населених пунктів області. Ворог бив ракетами і дронами. Внаслідок обстрілу в селищі Борова постраждали 67-річний і 54-річний чоловіки. 

Як розповів начальник ОВА Олег Синєгубов, ворог атакував 25 БпЛА Немишлянський район Харкова. 

Росіяни застосовували по Харківщині різні види озброєння: 

  • 2 ракети (тип встановлюється);
  • 25 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 3 fpv-дрони;
  • 2 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Куп'янському районі пошкоджено будівлю заводу (м. Куп'янськ), приватний будинок (с. Курилівка), автомобіль (с. Благодатівка);
  • у Ізюмському районі пошкоджено автомобіль (сел. Борова);
  • у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, сарай, господарчі споруди, електромережі (с. Рясне).

Тимчасово знеструмлені 10387 абонентів у Немишлянському та Індустріальному районах Харкова.

Наслідки російської атаки
Фото: Харківська ОВА
Наслідки російської атаки

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 83 людини. Залишилися 53 людини. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 6294 людини.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 19 боєзіткнень у районах Вовчанських Хуторів, Кам’янки, Строївки та в напрямку Бологівки, Колодязного й Одрадного.

На Куп’янському напрямку зафіксовано 11 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника поблизу населених пунктів Куп’янськ, Редьківка та у бік Піщаного, Петропавлівки й Богуславки.

  • Внаслідок атаки ворожого дрона на Борову постраждали голова та секретар селищної громади.
