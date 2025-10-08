Росія вночі тероризувала Дніпропетровську область: вдарила дроном у п'ятиповерхівку, пошкодила релігійну споруду

Уночі 8 жовтня армія Росії атакувала три райони Дніпропетровської області: Криворізький, Нікопольський та Синельниківський.

На місцях ударів спалахнули пожежі. Станом на ранок їх ліквідували, повідомили в ДСНС.

“У Марганецькій громаді внаслідок обстрілу з РСЗВ травмовано 3 людей. Загорівся житловий будинок, пошкоджено підприємство, релігійну будівлю, кілька помешкань і авто”, – йдеться у повідомленні рятувальників.

У Зеленодольській громаді поранено двох людей, у Новопільській після атаки дронів виникла пожежа.

У Межівській громаді дрон влучив у п’ятиповерхівку – загорівся балкон.





Фото: ДСНС України в Telegram Наслідки обстрілів Дніпропетровської області 8 жовтня