Росія вночі тероризувала Дніпропетровську область: вдарила дроном у п'ятиповерхівку, пошкодила релігійну споруду

Поранені п'ятеро людей. 

Росія вночі 8 жовтня атакувала три райони Дніпропетровської області
Фото: ДСНС України в Telegram

Уночі 8 жовтня армія Росії атакувала три райони Дніпропетровської області: Криворізький, Нікопольський та Синельниківський.

На місцях ударів спалахнули пожежі. Станом на ранок їх ліквідували, повідомили в ДСНС

“У Марганецькій громаді внаслідок обстрілу з РСЗВ травмовано 3 людей. Загорівся житловий будинок, пошкоджено підприємство, релігійну будівлю, кілька помешкань і авто”, – йдеться у повідомленні рятувальників.

У Зеленодольській громаді поранено двох людей, у Новопільській після атаки дронів виникла пожежа.

У Межівській громаді дрон влучив у п’ятиповерхівку – загорівся балкон.


Наслідки обстрілів Дніпропетровської області 8 жовтня
Наслідки обстрілів Дніпропетровської області 8 жовтня
Росіяни 8 жовтня уночі били по 3 районах області
Росіяни 8 жовтня уночі били по 3 районах області

