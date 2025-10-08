Зеленський: РФ втратила понад 12 тисяч солдатів на Добропільському напрямку

Під час вечірнього звернення президент Володимир Зеленський розповів про втрати російської армії під час спроби наступу на Добропільському напрямку. Із 12 тисяч втрат понад 7200 — безповоротні.

За словами глави держави, голова Служби безпеки України Василь Малюк доповів про результати роботи СБУ, зокрема Центру спеціальних операцій "А", який бере безпосередню участь у бойових діях на передовій. Президент також погодив Службі нові асиметричні плани відповіді на російську агресію.

"Хороша доповідь сьогодні була Василя Малюка. І щодо наших операцій – я погодив Службі деякі плани, асиметричні наші відповіді на російську війну", – зазначив Зеленський.

Крім того, відбулася розширена доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, яка тривала майже годину. Обговорили ситуацію на всіх напрямках фронту, підготовку українських бригад і забезпечення підрозділів.

Президент підкреслив, що особлива увага приділяється контрнаступальній операції на Добропільському напрямку, де противник несе значні втрати.

"Від її початку й по сьогодні росіяни мають уже більш ніж 12 тисяч втрат, із них понад 7200 – безповоротні. І це лише в районах Покровська та Добропілля з 21 серпня", — каже Президент.

Зеленський також подякував українським воїнам, які тримають оборону на Куп’янському та Новопавлівському напрямках, де тривають активні бойові дії.

"Куп’янськ – я хочу подякувати кожному нашому воїну, які воюють зараз у місті та на околицях. Новопавлівський напрямок теж непростий, але є дійсно непогані результати", — додає глава держави.

Зеленський наголосив, що Україна продовжує захищати кожен метр своєї землі та водночас готує нові рішення для посилення тиску на ворога.