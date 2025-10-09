На початку жовтня з міського бюджету виділили кошти на проведення капітального ремонту цього будинку.

У Солом'янському районі Києва обвалилося перекриття будинку, пошкодженого внаслідок російської атаки .

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Зазначається, що обвал перекриття стався у тій частині будівлі, де під час обстеження не було зафіксовано загрози.

Директор Департаменту будівництва та житлового забезпечення Борис Работнік нагадав, що житловий будинок на Відрадному проспекті зазнав пошкоджень унаслідок ворожого обстрілу Києва в ніч проти 4 липня.

"Після ліквідації наслідків атаки провели попереднє та детальне інструментальне обстеження. За його результатами загрози обвалу в цій частині будинку не було. Там, де існувала загроза обвалу, фахівці комунальної аварійно-рятувальної служби «Київська служба порятунку» (КАРС) встановили підпірні стійки. Такі стійки є опорними елементами та розраховані на велике навантаження системи опалубки разом із масою бетону", - зазначив він.

Работнік додав, що замовником відновлювальних робіт визначено КП "Житлоінвестбуд-УКБ". На початку жовтня з міського бюджету виділили фінансування на проведення капітального ремонту цього будинку.

"Зараз місто замовить додаткове інструментальне обстеження для визначення та дослідження нових пошкоджень, після чого ми зможемо спланувати протиаварійні заходи", – підсумував посадовець.

Водночас, нардеп по округу Роман Грищак зазначив, що за три місяці після руйнування будинку не було проведено жодної консервації.

"Мешканці неодноразово просили зробити підпірки, щоб підлога не провалилася. Ні район, ні місто для цього нічого не зробили. Результат — сьогодні всі бачимо. Це системна проблема всіх будинків, які постраждали від російських ударів", - написав він у фейсбуці.



Грищак також наголосив, що вчасна консервація дахів, підпірка стін і перекриттів - це те, що може суттєво зменшити витрати на відбудову. Із цим питанням він звернувся до керівництва міста, району та військової адміністрації.