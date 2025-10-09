Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Ексгенсек НАТО Столтенберг: Трамп хотів вигнати 4 країни з Альянсу
Ексгенсек НАТО Столтенберг: Трамп хотів вигнати 4 країни з Альянсу
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
ГоловнаСуспільствоПодії

У Києві обвалилася частину будинку, пошкодженого внаслідок удару Росії в липні

На початку жовтня з міського бюджету виділили кошти на проведення капітального ремонту цього будинку. 

У Києві обвалилася частину будинку, пошкодженого внаслідок удару Росії в липні
Фото: КМДА

У Солом'янському районі Києва обвалилося перекриття будинку, пошкодженого внаслідок російської атаки .

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Зазначається, що обвал перекриття стався у тій частині будівлі, де під час обстеження не було зафіксовано загрози. 

Директор Департаменту будівництва та житлового забезпечення Борис Работнік нагадав, що житловий будинок на Відрадному проспекті зазнав пошкоджень унаслідок ворожого обстрілу Києва в ніч проти 4 липня.

"Після ліквідації наслідків атаки провели попереднє та детальне інструментальне обстеження. За його результатами загрози обвалу в цій частині будинку не було. Там, де існувала загроза обвалу, фахівці комунальної аварійно-рятувальної служби «Київська служба порятунку» (КАРС) встановили підпірні стійки. Такі стійки є опорними елементами та розраховані на велике навантаження системи опалубки разом із масою бетону", - зазначив він. 

Работнік додав, що замовником відновлювальних робіт визначено КП "Житлоінвестбуд-УКБ". На початку жовтня з міського бюджету виділили фінансування на проведення капітального ремонту цього будинку. 

"Зараз місто замовить додаткове інструментальне обстеження для визначення та дослідження нових пошкоджень, після чого ми зможемо спланувати протиаварійні заходи", – підсумував посадовець.

Водночас, нардеп по округу Роман Грищак  зазначив, що за три місяці після руйнування будинку не було проведено жодної консервації.

"Мешканці неодноразово просили зробити підпірки, щоб підлога не провалилася. Ні район, ні місто для цього нічого не зробили. Результат — сьогодні всі бачимо. Це системна проблема всіх будинків, які постраждали від російських ударів", - написав він у фейсбуці.

Грищак також наголосив, що вчасна консервація дахів, підпірка стін і перекриттів - це те, що може суттєво зменшити витрати на відбудову. Із цим питанням він звернувся до керівництва міста, району та військової адміністрації.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies