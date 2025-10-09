​У Херсоні росіяни атакували дроном автомобіль комунальників: один загиблий, троє поранених

Сьогодні біля 14:30 росіяни атакували автівку комунальників у Корабельному районі Херсона. В результаті один із працівників загинув, ще троє дістали важкі поранення.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Внаслідок ворожого удару на місці загинув працівник одного із комунальних підприємств, який перебував за кермом. Мої співчуття рідним і близьким. Ще троє його колег, яким 44, 49 та 48 років, дістали контузії, уламкові поранення, вибухові та закриті черепно-мозкові травми.", - написав він у Telegram.

Усіх постраждалих доставили до лікарні у тяжкому стані. Медики продовжують боротися за їхні життя.