Залізничне сполучення з Чернігівщиною та Сумщиною не припиняється, - УЗ

Маршрути можуть бути комбінованими, але скасувань не передбачається.

Залізничне сполучення з Чернігівщиною та Сумщиною не припиняється. Але на окремих ділянках із міркувань безпеки буде застосовано комбіновану логістику: поїзд + автобус.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

"Щоб не наражати на небезпеку пасажирів і залізничників, дотримуємося протоколів безпеки. Потяги далекого та приміського сполучення до Чернігівської та Сумської областей курсують зміненими та комбінованими маршрутами. Якщо через безпекову ситуацію поїзд не може дістатися до кінцевих станцій у регіоні - пасажирів доправляємо автобусними трансферами.Зараз така логістика діє для Шостки, Конотопа, Ромнів, Носівки й Ніжина. Наприклад, приміські поїзди наразі курсують до Носівки, далі до Ніжина можна дістатися автобусом", - йдеться в повідомленні.

В УЗ зазначили, що разом із Чернігівською та Сумською ОВА і міськими головами працюють над оперативною організацією трансферів.

"Бачимо шквал ваших запитань про завтрашні рейси, тому заздалегідь готуємо до того, що маршрути можуть бути комбінованими, але скасувань не передбачається", - наголосили в УЗ.

"Оперативно оновлюємо інформацію про затримки та зміни на офіційних ресурсах УЗ і не шкодуємо бонусних "обіймашок" у застосунку для всіх, чий поїзди затрималися через обстріли. В тому числі це стосується поїздів, які затрималися на відправку "ланцюговою реакцією": наприклад, поїзд №780 Київ - Суми відправився зі станції Київ-Пасажирський о 18:00 на годину пізніше графіка через попереднє спізнення по дорозі з Сум", - додали в УЗ.

Пасажирів просять дотримуватися заходів безпеки та по сигналу поїзних бригад та працівників вокзалів максимально швидко переходити до укриттів.