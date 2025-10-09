Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Ексгенсек НАТО Столтенберг: Трамп хотів вигнати 4 країни з Альянсу
Ексгенсек НАТО Столтенберг: Трамп хотів вигнати 4 країни з Альянсу
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
ГоловнаСуспільствоЖиття

Залізничне сполучення з Чернігівщиною та Сумщиною не припиняється, - УЗ

Маршрути можуть бути комбінованими, але скасувань не передбачається. 

Залізничне сполучення з Чернігівщиною та Сумщиною не припиняється, - УЗ
Фото: Telegram

Залізничне сполучення з Чернігівщиною та Сумщиною не припиняється. Але на окремих ділянках із міркувань безпеки буде застосовано комбіновану логістику: поїзд + автобус. 

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці

"Щоб не наражати на небезпеку пасажирів і залізничників, дотримуємося протоколів безпеки. Потяги далекого та приміського сполучення до Чернігівської та Сумської областей курсують зміненими та комбінованими маршрутами. Якщо через безпекову ситуацію поїзд не може дістатися до кінцевих станцій у регіоні - пасажирів доправляємо автобусними трансферами.Зараз така логістика діє для Шостки, Конотопа, Ромнів, Носівки й Ніжина. Наприклад, приміські поїзди наразі курсують до Носівки, далі до Ніжина можна дістатися автобусом", - йдеться в повідомленні.

В УЗ зазначили, що разом із Чернігівською та Сумською ОВА і міськими головами працюють над оперативною організацією трансферів.

"Бачимо шквал ваших запитань про завтрашні рейси, тому заздалегідь готуємо до того, що маршрути можуть бути комбінованими, але скасувань не передбачається", - наголосили в УЗ. 

"Оперативно оновлюємо інформацію про затримки та зміни на офіційних ресурсах УЗ і не шкодуємо бонусних "обіймашок" у застосунку для всіх, чий поїзди затрималися через обстріли. В тому числі це стосується поїздів, які затрималися на відправку "ланцюговою реакцією": наприклад, поїзд №780 Київ - Суми відправився зі станції Київ-Пасажирський о 18:00 на годину пізніше графіка через попереднє спізнення по дорозі з Сум", - додали в УЗ.

Пасажирів просять дотримуватися заходів безпеки та по сигналу поїзних бригад та працівників вокзалів максимально швидко переходити до укриттів. 
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies