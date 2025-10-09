Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Ексгенсек НАТО Столтенберг: Трамп хотів вигнати 4 країни з Альянсу
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Контрнаступ на Добропільському напрямку триває. Звільнена і зачищена від ДРГ площа зросла

На окремих ділянках штурмові підрозділи Сил оборони продовжують наступальні дії. 

Контрнаступ на Добропільському напрямку триває. Звільнена і зачищена від ДРГ площа зросла
Олександр Сирський
Фото: Олександр Сирський

Добропільська контрнаступальна операція триває. За її час Сили оборони звільнили 180,8 квадратних км, зачистили від ДРГ – 212,9. 

Контрдиверсійні заходи будуть продовжуватися, повідомив головком Олександр Сирський. Він провів чергову робочу поїздку на цей напрямок.

"Поспілкувався з командирами підрозділів які проводять контрдиверсійні дії з метою пошуку та знищення ДРГ противника, а також окремих груп російських окупантів, які перебувають в оточенні. Незважаючи на постійні контратаки противника, штурмові підрозділи Сил оборони продовжують наступальні дії на окремих ділянках", – сказав головнокомандувач. 

Роберт Бровді
Фото: Головнокомандувач у Facebook
Роберт Бровді

Він додав, що продовжують заходи для недопущення просування окупантів на Покровському напрямку, для вдосконалення логістики, захисту доріг та критичної інфраструктури. 
