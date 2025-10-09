Контрнаступ на Добропільському напрямку триває. Звільнена і зачищена від ДРГ площа зросла

Добропільська контрнаступальна операція триває. За її час Сили оборони звільнили 180,8 квадратних км, зачистили від ДРГ – 212,9.

Контрдиверсійні заходи будуть продовжуватися, повідомив головком Олександр Сирський. Він провів чергову робочу поїздку на цей напрямок.

"Поспілкувався з командирами підрозділів які проводять контрдиверсійні дії з метою пошуку та знищення ДРГ противника, а також окремих груп російських окупантів, які перебувають в оточенні. Незважаючи на постійні контратаки противника, штурмові підрозділи Сил оборони продовжують наступальні дії на окремих ділянках", – сказав головнокомандувач.

Фото: Головнокомандувач у Facebook Роберт Бровді

Він додав, що продовжують заходи для недопущення просування окупантів на Покровському напрямку, для вдосконалення логістики, захисту доріг та критичної інфраструктури.

Контрнаступ українських сил в районі Добропілля почався в серпні. За словами президента Володимира Зеленського, це рішення зірвало літню наступальну кампанію Москви.

Станом на 1 жовтня звільнена площа складала 177,8 кв. км, зачищена – 198,9 кв. км.



