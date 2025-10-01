Сирський повідомив про звільнення від росіян території на Добропільському напрямку

За минулу добу було відновлено контроль ще над 2,2 кв. км української території.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час спілкування з журналістами

Сили оборони України розсікли так званий “Добропільський виступ” окупантів та роблять усе, аби завдати росіянам максимальних втрат.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За минулу добу було відновлено контроль ще над 2,2 кв. км української території та проведено ударно-пошукові дії для знищення ворога на території 3 кв. км Покровського району Донеччини.

Українські штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись від 100 м до 1400 м, ліквідовані 52 окупанти, а загальні втрати армії РФ за добу склали 80 осіб.

Загалом за час контрнаступальної операції звільнено 177,8 кв. км, зачищено від диверсантів 198,9 кв. км.

Загальні втрати росіян на Добропільському напрямку на сьогоднішній ранок становлять близько 3320 осіб, з них безповоротні – 1864.

Загарбники втратили 971 одиницю озброєнь і військової техніки: