15 років тюрми отримав агент ФСБ, який коригував удари по Сумщині

На Сумщині до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна засудили завербованого ФСБ 47-річного жителя, який на початку повномасштабної війни допомагав росіянам наступати на область.

Про це повідомила Служба безпеки.

СБУ встановила, що чоловік під час поїздок до Росії ще до 24 лютого 2022 року потрапив у поле зору тамтешніх спецслужб. Після вторгнення він отримав завдання від куратора з ФСБ: обходив прикордонну місцевість, відстежував позиції Сил оборони, позначав їх на Google-картах і передавав дані ворогу.

Отриману інформацію росіяни використовували для артилерійських і авіаударів по укріпленнях і маршрутах українських військових. Згодом ФСБ планувала залучити агента до диверсій у регіоні.

Контррозвідка СБУ затримала зловмисника влітку 2022 року, коли він готувався до нової дорозвідки. Під час обшуків вилучили пів кілограма вибухівки і телефони, з яких він контактував із кураторами. Також задокументовано факти поширення ним прокремлівської пропаганди серед односельців.

Суд визнав зловмисника винним за кількома статтями Кримінального кодексу, зокрема у держзраді (ч. 2 ст. 111), незаконному поводженні з вибухівкою (ч. 1 ст. 263) та виправдовуванні агресії РФ (ч. 1 ст. 436-2).