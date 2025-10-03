ЦПД: інформація про "знищені фури ЗСУ з безпілотниками" на Чернігівщині — фейк

Росія вигадала "знищені вантажівки з БпЛА", щоб приховати удар по цивільному транспорту на Чернігівщині.

Міністерство оборони РФ поширило черговий фейк про нібито знищення 20 вантажівок, які перевозили ударні безпілотники ЗСУ, та 60 українських військових.

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

Насправді, за даними Чернігівської обласної прокуратури, унаслідок атаки були пошкоджені та знищені вантажівки, що перевозили зернові культури. Від російського удару загинув 47-річний водій цивільного транспорту.

Фейк про "вантажівки з БпЛА" та "ліквідованих військових" — це спроба виправдати черговий обстріл цивільних об’єктів і приховати факт загибелі мирного жителя.

Більше того, навіть поширені міноборони РФ кадри підтверджують не їхні заяви, а воєнний злочин: на відео видно цивільний транспорт, а не "вантажівки з дронами" чи військових.