Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
ЦПД: інформація про "знищені фури ЗСУ з безпілотниками" на Чернігівщині — фейк

Росія вигадала "знищені вантажівки з БпЛА", щоб приховати удар по цивільному транспорту на Чернігівщині.

ЦПД: інформація про "знищені фури ЗСУ з безпілотниками" на Чернігівщині — фейк
Фото: ЦПД

Міністерство оборони РФ поширило черговий фейк про нібито знищення 20 вантажівок, які перевозили ударні безпілотники ЗСУ, та 60 українських військових. 

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

Насправді, за даними Чернігівської обласної прокуратури, унаслідок атаки були пошкоджені та знищені вантажівки, що перевозили зернові культури. Від російського удару загинув 47-річний водій цивільного транспорту.

Фейк про "вантажівки з БпЛА" та "ліквідованих військових" — це спроба виправдати черговий обстріл цивільних об’єктів і приховати факт загибелі мирного жителя.

Більше того, навіть поширені міноборони РФ кадри підтверджують не їхні заяви, а воєнний злочин: на відео видно цивільний транспорт, а не "вантажівки з дронами" чи військових.

  • У Центрі протидії дезінформації спростували фейки РФ про нібито "заміновані іграшки та продукти", які начебто залишають українські військові на лівобережжі Херсонщини. 
