ЦПД: інформація про нібито "заміновані іграшки та продукти", які залишають українські військові, — фейк

Саме росіяни застосовують практику дистанційного мінування в Херсоні.

Фото: ЦПД

У Центрі протидії дезінформації спростовують фейки РФ про нібито "заміновані іграшки та продукти", які начебто залишають українські військові на лівобережжі Херсонщини. 

"Російські пропагандисти поширюють брехню про те, що на лівобережжі Дніпра на тимчасово окупованій частині Херсонщини українські військові дистанційно мінують продукти харчування, дитячі іграшки, книги та дороги", — кажуть у ЦПД. 

У Центрі додають, що подібні звинувачення російських пропагандистів на адресу Сил оборони України звучали й раніше, але без жодних реальних доказів. 

"Такі вкиди поширюються з метою дискредитації українських військових і відволікання від злочинів російської армії на тимчасово окупованих територіях. Україна чітко дотримується міжнародного гуманітарного права і не застосовує заборонені методи ведення війни", — наголошують у Центрі.

Водночас саме росіяни застосовують практику дистанційного мінування в Херсоні, створюючи безпосередню небезпеку для цивільного населення. 

  • Це не перший вкид роспропаганди на адресу Сил оборони України. Росіяни намагаються виправдати воєнні злочини військових РФ.
