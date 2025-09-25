Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
У наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог атакує обʼєкти критичної інфраструктури Чернігова

Раніше Повітряні сили попереджали про небезпеку безпілотників для міста.

Ворог атакує обʼєкти критичної інфраструктури Чернігова
ілюстративне фото
Фото: Telegram

Росіяни атакують обʼєкти критичної інфраструктури Чернігова.

Про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський. 

“Ворог атакує обʼєкти критичної інфраструктури міста. Перебувайте в безпечних місцях”, – написав Брижинський.

Раніше Повітряні сили попереджали про небезпеку безпілотників для міста. 

Нагадаємо, що зранку ворог атакував дронами Ніжинську громаду на Чернігівщині, частина мешканців залишились без світла та води. Є влучання в об'єкт критичної інфраструктури.
