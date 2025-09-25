Ворог атакує обʼєкти критичної інфраструктури Чернігова

Раніше Повітряні сили попереджали про небезпеку безпілотників для міста.

Росіяни атакують обʼєкти критичної інфраструктури Чернігова.

Про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.

“Ворог атакує обʼєкти критичної інфраструктури міста. Перебувайте в безпечних місцях”, – написав Брижинський.

Нагадаємо, що зранку ворог атакував дронами Ніжинську громаду на Чернігівщині, частина мешканців залишились без світла та води. Є влучання в об'єкт критичної інфраструктури.