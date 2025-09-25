Ворог атакує обʼєкти критичної інфраструктури Чернігова

Росіяни атакують обʼєкти критичної інфраструктури Чернігова.
Про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.
“Ворог атакує обʼєкти критичної інфраструктури міста. Перебувайте в безпечних місцях”, – написав Брижинський.
Раніше Повітряні сили попереджали про небезпеку безпілотників для міста.
Зеленський: Трамп підтримав удари по енергетиці і військовому виробництві Росії, якщо вона атакуватиме такі ж об\'єкти в Україні
Нагадаємо, що зранку ворог атакував дронами Ніжинську громаду на Чернігівщині, частина мешканців залишились без світла та води. Є влучання в об'єкт критичної інфраструктури.