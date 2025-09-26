“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Сирський: ефективність DeepStrike підтверджена не лише нами, а й високо оцінена нашими партнерами

Сили оборони продовжують нарощувати та масштабувати підрозділи, що здійснюють DeepStrike.

Сирський: ефективність DeepStrike підтверджена не лише нами, а й високо оцінена нашими партнерами
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час спілкування з журналістами
Фото: надано пресслужбою

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що ефективність DeepStrike підтверджена не лише нами, а й високо оцінена нашими партнерами. 

Про це він сказав під час спілкування з журналістами.

Це – наша сильна сторона, ефективна програма, яка вже довела свою результативність. Це – частини Сил безпілотних систем, що здійснюють дальнє вогневе ураження”, – заявив Сирський.

Він зазначив, що лише за неповні два місяці уражено 85 важливих об'єктів на території ворога. Із них 33 – воєнні цілі: бази, склади, арсенали, аеродроми, авіація на стоянках. Ще 52 – це об'єкти воєнно-промислового комплексу: підприємства, що виготовляють зброю, боєприпаси, бойові частини, двигуни, ракетне паливо, дрони – все те, що щоденно використовується проти нас.

Сили оборони продовжують вдосконалювати цю структуру. Ефективність DeepStrike підтверджено не лише нами, а й високо оцінено нашими партнерами.

Як зазначив Сирський, результати DeepStrike – паливна криза на території Росії, яка безпосередньо впливає на логістику та забезпечення її армії. Можливості воєнно-промислового комплексу противника істотно знижено – і ми бачимо це на полі бою. Це змусило російський флот ховатися на базі в Новоросійську і виходити лише на короткий термін – для ракетних ударів – і далі знову повертається до укриттів. Це також змусило противника відтягнути тактичну авіацію на значні відстані від лінії фронту.

“Тому ми продовжуємо нарощувати та масштабувати підрозділи, що здійснюють DeepStrike. Паралельно вдосконалюємо систему їхнього застосування та командну вертикаль для досягнення максимальної ефективності”, – зазначив головнокомандувач.
