Ворог атакував Дніпропетровщину: пошкоджені будівлі, є поранена

Упродовж доби росіяни атакували три райони Дніпропетровської області. Унаслідок атак поранена цивільна. Є пошкодження житлових будинків.
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
У Покровській громаді Синельниківського району вночі через влучання БпЛА постраждала 39-річна жінка.
Унаслідок обстрілів виникло декілька пожеж. Пошкоджені приватні будинки, один з яких зайнявся.
Горіли також господарська споруда, літня кухня, гаражі, автівки. Потрощені й адмінбудівля, музей, магазин.
По Нікополю і Покровській громаді Нікопольщини ворог поцілив FPV-дронами. Є пошкодження на території промислового підприємства. Палала суха трава.
Через артобстріл Нікополя, який стався вчора надвечір, потрощені чотири приватні оселі та знищена господарська споруда.
Сили ППО знищили над Дніпропетровщиною 7 безпілотників.
- На Херсонщині ворог атакував 32 населені пункти області. Поранені 12 людей, одна — загинула.