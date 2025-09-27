Ворог атакував Дніпропетровщину: пошкоджені будівлі, є поранена

Упродовж доби росіяни атакували три райони Дніпропетровської області. Унаслідок атак поранена цивільна. Є пошкодження житлових будинків.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У Покровській громаді Синельниківського району вночі через влучання БпЛА постраждала 39-річна жінка.

Унаслідок обстрілів виникло декілька пожеж. Пошкоджені приватні будинки, один з яких зайнявся.

Горіли також господарська споруда, літня кухня, гаражі, автівки. Потрощені й адмінбудівля, музей, магазин.

По Нікополю і Покровській громаді Нікопольщини ворог поцілив FPV-дронами. Є пошкодження на території промислового підприємства. Палала суха трава.

Через артобстріл Нікополя, який стався вчора надвечір, потрощені чотири приватні оселі та знищена господарська споруда.

Сили ППО знищили над Дніпропетровщиною 7 безпілотників.