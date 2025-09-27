Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Ворог атакував Дніпропетровщину: пошкоджені будівлі, є поранена

Сили ППО збили над Дніпропетровщиною 7 ворожих безпілотників.

Ворог атакував Дніпропетровщину: пошкоджені будівлі, є поранена
Фото: Сергій Лисак

Упродовж доби росіяни атакували три райони Дніпропетровської області. Унаслідок атак поранена цивільна. Є пошкодження житлових будинків. 

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У Покровській громаді Синельниківського району вночі через влучання БпЛА постраждала 39-річна жінка. 

Унаслідок обстрілів виникло декілька пожеж. Пошкоджені приватні будинки, один з яких зайнявся. 

Горіли також господарська споруда, літня кухня, гаражі, автівки. Потрощені й адмінбудівля, музей, магазин. 

По Нікополю і Покровській громаді Нікопольщини ворог поцілив FPV-дронами. Є пошкодження на території промислового підприємства. Палала суха трава. 

Через артобстріл Нікополя, який стався вчора надвечір, потрощені чотири приватні оселі та знищена господарська споруда.

Сили ППО знищили над Дніпропетровщиною 7 безпілотників.
