На тимчасово окупованих Росією територіях частину соціальних виплат видаватимуть «цифровими рублями»

Запровадження «цифрового рубля» – черговий інструмент тотального контролю над населенням і бізнесом.

На тимчасово окупованих Росією територіях частину соціальних виплат видаватимуть «цифровими рублями»
Фото: Центр протидії дезінформації

Росія тестує «цифровий рубль»: з 1 жовтня цього року «нова форма нацвалюти» використовуватиметься і на тимчасово окупованих територіях України – частину соціальних виплат видаватимуть «цифровими грошима», передає Центр протидії дезінформації при РНБО України. 

Масово запровадити «цифровий рубль» планують у 2026–2028 роках з поетапним залученням найбільших банків і комерційних компаній. Він зберігатиметься у цифрових гаманцях на платформі російського центробанку, доступ до яких буде здійснюватися через банківські мобільні додатки та інтернет-банкінг.

Як зазначає ЦПД, завдяки цифровій формі валюти держава отримує повний контроль транзакцій громадян та юросіб, відстежуватиме будь-яку покупку і фінансові потоки. 

Кремль може обмежувати витрати «цифрових рублів» за місцем проживання або типом товарів, а також блокувати рахунки громадян без рішення суду, автоматично списувати податки, штрафи й інші платежі.

“Тож запровадження «цифрового рубля» – не модернізація фінансової системи, не зручність для людей, а черговий інструмент тотального контролю над населенням і бізнесом. Використання цієї схеми на тимчасово окупованих територіях України свідчить про прагнення росії ще глибше «інтегрувати» їх у «русскій мір» і позбавити місцеве населення фінансової свободи”, – повідомили у Центрі протидії дезінформації.
