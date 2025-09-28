В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
У Києві через російську атаку пошкоджено будівлю посольства Польщі

Інцидент не вплине на роботу дипвідомства.

У Києві через російську атаку пошкоджено будівлю посольства Польщі
Фото: Leszek Szymański /PAP

Російська ракета пошкодила посольство Польщі в Україні під час масованого нічного обстрілу Києва.

Про це повідомляє RMF FM.

"Стріляючий елемент або малокаліберний снаряд упав на дах нашого консульського відділу. Потім він пробив стелю. Снаряд опинився в кухонній зоні. Ніхто не постраждав ", – розповів речник Міністерства закордонних справ Польщі Павел Вронський.

Як зазначається, було зроблено попередні оцінки збитків.

"Вони не є значними. Інцидент не вплине на роботу посольства. ... Консульський відділ у Києві працюватиме у звичайному режимі в понеділок", - додав він.
