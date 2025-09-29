Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
У мера Самбора конфіскували автомобіль Audi Q7

Антикорупційні органи довели, що мер не міг купити кросовер за рахунок законних доходів.

У мера Самбора конфіскували автомобіль Audi Q7
Фото: Lb.ua

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та ухвалив рішення про конфіскацію в дохід держави автомобіля Audi Q7 2023 року випуску і вартістю 4,2 млн грн, яким користується міський голова Самбора на Львівщині Юрій Гамар.

Про це повідомила пресслужба САП.

Встановлено, що у 2023 році донька мера набула у власність цей автомобіль. При цьому докази свідчать, що ним користувався виключно міський голова. 

"Крім того, він міг прямо чи опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження згаданим майном. Це підтверджує, що оформлення покупки на доньку посадовця стало маневром для приховання реального власника автомобіля. У подальшому задля уникнення цивільної конфіскації автомобіля особи здійснили ще одну процедуру купівлі-продажу, у результаті якої право власності начебто було передано третій особі", - йдеться в повідомленні. 

У САП наголосили, що аналіз майнового стану та видатків посадовця і членів його сім'ї підтвердив неможливість придбання цього авто за рахунок законних доходів.

Заслухавши доводи сторін, суд погодився з позицією прокурора САП та задовольнив позов у повному обсязі. Рішення може бути оскаржене протягом 30 днів з дня складення його повного тексту.

У САП не називають прізвища мера, але з відкритих джерел відомо, що йдеться про Гамара.
