ГоловнаСуспільствоВійна

Генштаб: найбільше атак росіян фіксують на Покровському і Торецькому напрямках

Також активні окупанти на Лиманському і Сіверському напрямках.

Генштаб: найбільше атак росіян фіксують на Покровському і Торецькому напрямках
українські військові

Станом на 16.00 30 вересня на фронті відбулися 89 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Від роботи російської артилерії постраждали громади прикордонних населених пунктів, зокрема Хрінівка Чернігівської області; Бобилівка, Сімейкине, Шалигине, Козаче, Хутір Михайлівський Сумської області. 

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулися шість атак ворожих військ. Крім того, ворог завдав вісім авіаударів, скинувши 11 керованих авіабомб, а також здійснив 85 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, з яких вісім – з реактивних систем залпового вогню. 

На Південно-Слобожанському Сили оборони відбили дві атаки противника поблизу Вовчанська.

На Куп’янському наразі час наступальних дій ворога не зафіксували.

На Лиманському загарбницька армія здійснила сім атак на позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Греківка, Колодязі, Ямполівка та у бік Дробишового.

Шість разів окупанти намагались йти вперед на Сіверському напрямку, агресор атакує у бік Ямполя, Дронівки та у районі Серебрянки, два боєзіткнення тривають.

На Краматорському агресор тричі йшов вперед у районі Білої Гори та у бік Предтечиного, його зупинили Сили оборони.

На Торецькому ворог здійснив 11 штурмових дій у районах Торецька, Диліївки, Яблунівки, Катеринівки, Русиного Яру та Полтавки. Чотири боєзіткнення досі тривають.

На Покровському російські загарбники здійснили 32 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Горіхове та Філія. Сили оборони стримують натиск та відбили 29 атак противника, досі бої тривають у трьох локаціях.

На Новопавлівському ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Зелений Гай, Піддубне, Вороне, Соснівка, Січневе, Калинівське, Тернове, Ольгівське та Новогригорівка. Сили оборони ворожі штурми.

На Гуляйпільському українські оборонці відбили атаку окупантів в районі Полтавки.

На Придніпровському напрямку ворог двічі марно намагався наблизитись до наших оборонців, ще одне боєзіткнення триває.
