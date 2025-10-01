Головне за ніч та ранок середи, 1 жовтня: трагічні наслідки негоди в Одесі, атака на Харків, 155 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 155 бойових зіткнень, бої на Покровському та Новопавлівському напрямках, ворожі обстріли, візит принцеси Анни, шатдаун в США, пожежа на НПЗ в Ярославлі.

Майже добу рятувальники ліквідовують наслідки негоди в Одесі та Одеському районі. Наразі відомо про 9 загиблих осіб, з яких одна дитина.

Всю ніч рятувальники допомагали евакуювати людей з водяних пасток, вилучати автівки, відкачувати воду з будівель та шукати зниклу дівчину, яку знайшли о 7 ранку. На місці пошуку працювала психолог ДСНС.

Врятовано 362 особи та евакуйовано 227 транспортних засобів. Від ДСНС залучено 255 рятувальників та 68 одиниць техніки. Роботи тривають.

Як повідомлялося, в Одесі за один день випала понад двомісячна норма опадів.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 155 бойових зіткнень.

51 - на Покровському напрямку. На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 24 атаки у районах населених пунктів Зелений Гай, Піддубне, Вороне, Соснівка, Січневе, Калинівське, Тернове, Ольгівське та Новогригорівка.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 920 російських окупантів. Росія вже втратила в Україні 1111480 військових.

У ніч на 1 жовтня росіяни завдали удару по Харкову керованими авіаційними бомбами та балістичними ракетами.

Як повідомив мер міста Ігор Терехов, атака була спрямована на Київський район. Пізніше міський голова додав, що у Салтівському та Київському районах зафіксовано руйнування приватних будинків та гаражів, виникли пожежі. Палає один із харківських ринків.

Станом на 4:00 кількість постраждалих зросла до шести.

Уночі Росія атакувала Україну 49 безпілотниками і 5 ракетами.

ППО збила 44 ворожих дрони на півночі, сході та в центрі країни.

Президент Володимир Зеленський присвоїв командиру 3-го армійського корпусу Андрію Білецькому звання бригадного генерала.

Про це йдеться в указі президента № 737/2025 від 30 вересня 2025 року.

Букінгемський палац повідомив про поїздку британської принцеси Анни до України, яка не оголошувалася заздалегідь з безпекових міркувань.

Як пише Sky News, сестра Чарльза ІІІ приїхала до Києва, де зустрілася із Президентом Володимиром Зеленським. Глава держави та королівська особа обговорили підтримку України з боку Великої Британії. Анна також відвідала Центр захисту прав дітей і поговорила з маленькими українцями, яким вдалося возз'єднатися зі своїми родинами.

Разом з першою леді Оленою Зеленською принцеса вшанувала пам'ять дітей, які загинули під час російсько-української війни. Анна поклала до меморіалу, де традиційно залишають іграшки, ведмедика, що належав її доньці.

Принцеса Анна стала третьою представницею королівської родини, що побувала в Україні.

У російському Ярославлі горить нафтопереробний завод.

Про це пишуть російські телеграм-канали, місцева влада, OSINT-пабліки та глава Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко. Відомо, що пожежа сталася на підприємстві «Ярославнафтооргсинтез», який входить до топ-5 за потужністю в країні. Місцева влада стверджує, що пожежа не пов’язана з атакою безпілотників.

Представники OSINT-спільноти пишуть, що горить установка вакуумної перегонки мазуту (ВТ-6).

Офіс управління та бюджету Білого дому оприлюднив офіційну заяву про те, що від опівночі Сполучені Штати перебуватимуть у стані шатдауну - тимчасового припинення роботи урядових установ через відсутність погодженого фінансування.

Як пише BBC, у Сенаті в останню мить провалився законопроєкт республіканців, який би дозволив уникнути бюджетної кризи. Документ набрав лише 55 голосів, в той час як регламент передбачає мінімум у 60 для ухвалення.

Нестандартна вимога до більшості змушує соратників Дональда Трампа домовлятися із демократами. Проте компромісу немає: опозиція вимагає збільшити витрати на програми медичного страхування, керівна партія відкидає ці правки.

