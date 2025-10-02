В Одесі знеструмлено понад 40000 споживачів, є перебої в русі електронаспорту, частина доріг перекрита (доповнено)

Унаслідок нічної атаки в Одесі є перебої з рухом електротранспорту. Станом на ранок він переважно відновив роботу, але деякі маршрути працюють зі змінами.

Трамваї №1 і №20 не курсують. Про це повідомили на каналі місцевої влади.

“Трамвайний маршрут №7 наразі працює у скороченому режимі за тимчасовою схемою: «Херсонський сквер – 11 станція Люстдорфської дороги»”, – йдеться у повідомленні.

Пасажирів попросили враховувати зміни.

За даними ОВА, близько 46 000 споживачів станом на ранок залишалися без світла.

Станом на 8 годину було перекриття доріг:

вул. Отамана Головатого – ділянка від Солонцюватого провулку (АЗС “Мото”) до вул. М. Гефта

вул. Чорноморського Козацтва – поблизу скверу (район суду): рух транспорту перекрито

Ширяєвський провулок: рух вантажного транспорту дозволено, легковий – обмежено

Уночі 1 жовтня армія Росії атакувала в Одесі депо Укрзалізниці. Поранення отримав машиніст поїзда.