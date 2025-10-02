В Одесі знеструмлено понад 40000 споживачів, є перебої в русі електронаспорту, частина доріг перекрита (доповнено)

В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
ЕксклюзивВ інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
ЕксклюзивЯкщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ГоловнаСуспільствоВійна

В Одесі знеструмлено понад 40000 споживачів, є перебої в русі електронаспорту, частина доріг перекрита (доповнено)

Це – наслідки нічної атаки армії окупантів. 

В Одесі знеструмлено понад 40000 споживачів, є перебої в русі електронаспорту, частина доріг перекрита (доповнено)
Фото: Wiki

Унаслідок нічної атаки в Одесі є перебої з рухом електротранспорту. Станом на ранок він переважно відновив роботу, але деякі маршрути працюють зі змінами.

Трамваї №1 і №20 не курсують. Про це повідомили на каналі місцевої влади. 

“Трамвайний маршрут №7 наразі працює у скороченому режимі за тимчасовою схемою: «Херсонський сквер – 11 станція Люстдорфської дороги»”, – йдеться у повідомленні.

Пасажирів попросили враховувати зміни.

За даними ОВА, близько 46 000 споживачів станом на ранок залишалися без світла.

Станом на 8 годину було перекриття доріг:

  • вул. Отамана Головатого – ділянка від Солонцюватого провулку (АЗС “Мото”) до вул. М. Гефта
  • вул. Чорноморського Козацтва – поблизу скверу (район суду): рух транспорту перекрито
  • Ширяєвський провулок: рух вантажного транспорту дозволено, легковий – обмежено

Уночі 1 жовтня армія Росії атакувала в Одесі депо Укрзалізниці. Поранення отримав машиніст поїзда.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies