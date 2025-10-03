Ворог завдав понад 600 ударів по Запорізькій області

Упродовж доби окупанти завдали 615 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області. Люди вціліли.

Начальник ОВА Іван Федоров написав у телеграмі, що війська РФ здійснили 17 авіаційних ударів по Григорівці, Малокатеринівці, Комишувасі, Степногірську, Лук’янівському, Новоданилівці, Новоандріївці та Полтавці.

390 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Таврійське, Плавні, Степове, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Новоандріївку, Чарівне, Білогір’я, Рівнопілля та Полтавку.

6 обстрілів з реактивних систем залпового вогню завдано по території Новоданилівки та Малої Токмачки.

202 артилерійських ударів завдали по території Плавнів, Степового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Чарівного, Білогір’я та Полтавки.

Надійшло 15 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.