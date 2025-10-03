У Славутичі відновлюється електропостачання

У Славутичі Київської області відновлюється електропостачання.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.

“Починаємо підключення обʼєктів. Незабаром світло повернеться у кожну домівку, а разом із ним – відчуття безпеки та звичного ритму життя”, - запевнив Калашник.

Він закликав жителів цінувати титанічну роботу енергетиків, заощадливо користуватися електроенергією, не включати одночасно всі прибори та не перевантажувати електромережу.

Крім того, начальник ОВА подякував рятувальникам ДСНС та поліції, а також місцевій владі та волонтерам.