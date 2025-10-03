У Славутичі відновлюється електропостачання

У Славутичі Київської області відновлюється електропостачання.
Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.
“Починаємо підключення обʼєктів. Незабаром світло повернеться у кожну домівку, а разом із ним – відчуття безпеки та звичного ритму життя”, - запевнив Калашник.
Він закликав жителів цінувати титанічну роботу енергетиків, заощадливо користуватися електроенергією, не включати одночасно всі прибори та не перевантажувати електромережу.
Крім того, начальник ОВА подякував рятувальникам ДСНС та поліції, а також місцевій владі та волонтерам.
- Через удар росіян по одній з енергетичних підстанцій у Славутичі більш ніж три години тривав блекаут на обʼєктах колишньої Чорнобильської атомної станції.
-
На Чернігівщині вводять графік погодинних відключень електроенергії.
-
Масований удар російських окупаційних військ спричинив системну аварію в мережі, що призвело до відключення одразу 307 тис. споживачів у кількох районах Чернігівської області.