У Славутичі відновлюється електропостачання

В місті починають підключення обʼєктів.

У Славутичі відновлюється електропостачання
Фото: ДТЕК

У Славутичі Київської області відновлюється електропостачання. 

Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.

“Починаємо підключення обʼєктів. Незабаром світло повернеться у кожну домівку, а разом із ним – відчуття безпеки та звичного ритму життя”, - запевнив Калашник.

Він закликав жителів цінувати титанічну роботу енергетиків, заощадливо користуватися електроенергією, не включати одночасно всі прибори та не перевантажувати електромережу.

Крім того, начальник ОВА подякував рятувальникам ДСНС та поліції, а також місцевій владі та волонтерам.
