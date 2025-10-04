Також глава держави продовжив санкції, у яких спливав термін.

У вечірньому зверненні 4 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що підписав сьогодні кілька нових санкційних рішень.

Перше – продовження санкцій, у яких спливав термін. Це стосується російських підприємців та їхніх зв’язків із путінською системою.

Другий указ – російська військова промисловість, а саме – виробники безпілотників, комплектуючих.

Третій указ – санкції проти осіб та проти компаній, що пов’язані з російським нафтовим сектором.

“Ми продовжуємо нашу комплексну політику тиску на Росію. Ми будемо це й надалі координувати з нашими партнерами. Вже зараз багато українських напрацювань ідуть в основу санкцій наших партнерів. Розраховуємо на синхронізацію наших санкцій з партнерами. Також очікуємо нові санкції Європейського Союзу – 19-й пакет – та відповідні кроки Сполучених Штатів”, – сказав Зеленський.

Він зазначив, що Росія ігнорує або відкидає буквально кожну можливість, яка б дозволила закінчити цю війну й гарантувати безпеку.

“Путін хоче воювати, і воювати саме так – терористичними методами, підлими методами. Росія повинна відчути відповіді на це. Європа, Америка, G7, G20 мають силу, щоб розібратися з будь-яким терористом. Це буде”, – сказав президент.