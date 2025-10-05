«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
Кількість постраждалих від обстрілів РФ на Львівщині зросла, шкідливих викидів не зафіксовано

У зону відповідальності Повітряного командування “Захід” зайшло близько 163 повітряні цілі: попередньо 140 “шахедів” і 23 крилаті ракети.

Кількість постраждалих від обстрілів РФ на Львівщині зросла, шкідливих викидів не зафіксовано

Унаслідок наймасштабнішої атаки росіян на Львівську область від початку повномасштабного вторгнення загинуло 4 особи, постраждало 8 людей. Раніше повідомлялося про шістьох травмованих.

Про це повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

У зону відповідальності Повітряного командування “Захід” зайшло близько 163 повітряні цілі: попередньо 140 “шахедів” і 23 крилаті ракети.

“Цілі ракет і «шахедів» практично ті самі – житлові будинки, лікарні, цивільні промислові об’єкти. Додалися лише об’єкти газотранспортної інфраструктури області, що є особливо цинічним в умовах похолодання та початку опалювального сезону”, ‒ зазначив очільник ОВА.

Козицький запевнив, що жодних викидів шкідливих речовин, окрім продуктів горіння, не зафіксовано, зокрема й аміаку.

  • Загиблими внаслідок атаки є родина з чотирьох людей в Лапаївці, серед яких – 15-річна дівчинка. Ще одного члена сім’ї, а також двох мешканок сусідніх будинків з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано до медичних закладів. Ще трьом потерпілим надано допомогу на місці. Також на території Львова та області зафіксовано низку влучань по промислових і енергетичних об’єктах.
