Кількість постраждалих від обстрілів РФ на Львівщині зросла, шкідливих викидів не зафіксовано

У зону відповідальності Повітряного командування “Захід” зайшло близько 163 повітряні цілі: попередньо 140 “шахедів” і 23 крилаті ракети.

Унаслідок наймасштабнішої атаки росіян на Львівську область від початку повномасштабного вторгнення загинуло 4 особи, постраждало 8 людей. Раніше повідомлялося про шістьох травмованих.

Про це повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

“Цілі ракет і «шахедів» практично ті самі – житлові будинки, лікарні, цивільні промислові об’єкти. Додалися лише об’єкти газотранспортної інфраструктури області, що є особливо цинічним в умовах похолодання та початку опалювального сезону”, ‒ зазначив очільник ОВА.

Козицький запевнив, що жодних викидів шкідливих речовин, окрім продуктів горіння, не зафіксовано, зокрема й аміаку.