Кількість постраждалих від обстрілів РФ на Львівщині зросла, шкідливих викидів не зафіксовано

Унаслідок наймасштабнішої атаки росіян на Львівську область від початку повномасштабного вторгнення загинуло 4 особи, постраждало 8 людей. Раніше повідомлялося про шістьох травмованих.
Про це повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.
У зону відповідальності Повітряного командування “Захід” зайшло близько 163 повітряні цілі: попередньо 140 “шахедів” і 23 крилаті ракети.
“Цілі ракет і «шахедів» практично ті самі – житлові будинки, лікарні, цивільні промислові об’єкти. Додалися лише об’єкти газотранспортної інфраструктури області, що є особливо цинічним в умовах похолодання та початку опалювального сезону”, ‒ зазначив очільник ОВА.
Козицький запевнив, що жодних викидів шкідливих речовин, окрім продуктів горіння, не зафіксовано, зокрема й аміаку.
- Загиблими внаслідок атаки є родина з чотирьох людей в Лапаївці, серед яких – 15-річна дівчинка. Ще одного члена сім’ї, а також двох мешканок сусідніх будинків з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано до медичних закладів. Ще трьом потерпілим надано допомогу на місці. Також на території Львова та області зафіксовано низку влучань по промислових і енергетичних об’єктах.