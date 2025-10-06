Росіяни атакували територію одного з підприємств Запоріжжя (оновлено)

Сьогодні, 6 жовтня, російська армія атакувала територію одного з підприємств у Запоріжжі.

Про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

За його словами, попередньо, одна людина постраждала. Жінка звернулася за допомогою медиків.

Раніше він писав про вибухи у Запорізькій області. Згодом уточнив, що ворог бʼє по Запоріжжю і вибухи пролунали в декількох районах.

"росіяни атакували територію одного з підприємств Запоріжжя. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється", – повідомив начальник ОВА.