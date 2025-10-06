Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Росіяни атакували територію одного з підприємств Запоріжжя (оновлено)

Відомо про постраждалу. 

Росіяни атакували територію одного з підприємств Запоріжжя (оновлено)
Запоріжжя, удар 6 жовтня
Фото: Запорізька ОВА у Telegram

Сьогодні, 6 жовтня, російська армія атакувала територію одного з підприємств у Запоріжжі. 

Про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров. 

За його словами, попередньо, одна людина постраждала. Жінка звернулася за допомогою медиків. 

Раніше він писав про вибухи у Запорізькій області. Згодом уточнив, що ворог бʼє по Запоріжжю і вибухи пролунали в декількох районах. 

"росіяни атакували територію одного з підприємств Запоріжжя. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється", – повідомив начальник ОВА. 

  • Росіяни завдали понад 750 ударів за добу по Запорізькій області, вбили одну людину і поранили 11.
Теми: , , ,
