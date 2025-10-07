Опівночі окупанти атакували Херсон. Вбитий чоловік, троє жінок – постраждали

У ніч на 7 жовтня російська армія атакувала Херсон, вбила там чоловіка, і поранила трьох жінок.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Прокудін.

"Опівночі російські окупанти обстріляли Корабельний район Херсона. З-під завалів будинку рятувальники деблокували тіло загиблого чоловіка, особу якого нині встановлюють. Мої співчуття рідним і близьким", – розповів він.

Також до лікарні доставили трьох жінок 51, 18 та 69 років. Вони дістали контузії, вибухові й закриті черепно-мозкові травми.

Постраждалим надали меддопомогу і відпустили на амбулаторне лікування.