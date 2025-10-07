Головне за вівторок, 7 жовтня: атака на залізницю на Чернігівщині, понад 170 боєзіткнень

Російська армія вдень завдала удару дронами біля залізничної станції перегону "Носівка-Ніжин" на Чернігівщині, повідомила міська рада.

Рух поїздів на одній колії здійснювався з затримкою. Поранених немає.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 7 жовтня відбулося 174 бойових зіткнення.

Найбільша кількість боєзіткнень від початку доби (37) - на Покровському напрямку.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 28 разів штурмував позиції наших підрозділів в районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Тихого, Амбарного, Кам’янки, Бологівки, Западного, Красного Першого, Довгенького та в бік Колодязного, Дворічанського й Кутьківки.

Міністерка енергетики Світлана Гринчук обговорила з послами країн G7 ключові потреби України напередодні зими в умовах постійних російських обстрілів.

“Лише цієї доби маємо понад 26 атак на наші енергетичні об'єкти. Сумська, Чернігівська, Харківська, Дніпропетровська, Донецька, Одеська та Полтавська області фактично перебувають під щоденним прицілом ворога. Тож серед наших потреб, найперше, це захист - нам потрібно більше систем протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби, щоб захистити критичну інфраструктуру. У пріоритетах і розвиток пасивного фізичного захисту, який вже продемонстрував свою ефективність”, - зазначила Гринчук.

Світлана Гринчук закликала партнерів допомогти Україні не лише новим обладнанням, але й вживаним, яке може замінити зруйноване в Україні. Крім того, пріоритетним є накопичення достатніх обсягів природного газу.

Голова парламентського Комітету з питань свободи слова, народний депутат від “Голосу” Ярослав Юрчишин визнав, що частина положень законопроєкту про зміни до Цивільного кодексу України містить ризики для свободи слова. Тому за два тижні медійники підготують зміни до проєкту, аби унеможливити цензуру.

Нагадаємо, що №14057, зареєстрований у вересні, викликав гостру реакцію журналістів і правозахисників через норми про "право на забуття", заборону поширювати інформацію про осіб без рішення суду, а також можливість притягнення медіа до відповідальності за оціночні судження.

У Ленінградській області сьогодні вранці на залізничному перегоні Строганово-Мшинська через підрив колії зійшли з рейок локомотив і вагони поїзда з військовим вантажем. Про це повідомили джерела "Бабеля" і УП в Головному управлінні розвідки.

"Внаслідок успішно проведеної спецоперації невідомих партизанів вдалося паралізувати рух поїздів зі сполученням Санкт-Петербург-Псков", – повідомили співрозмовники УП.

Російська залізниця тим часом заявила про зупинку руху через "технічні причини". Вантажі та пасажирські поїзди рухалися в обхід з кількагодинними затримками.

Віцепрем'єр-міністр і міністр закордонних справ Антоніо Таяні заявив у вівторок, що Італія прагнутиме всесвітнього перемир'я для проведення зимових Олімпійських ігор 2026 року в Мілані-Кортіні, пише ANSA.

«Ми підтримуємо план США (щодо Гази), і, як сказав Папа Лев, ми ніколи не повинні втрачати надії на мир. Рим та Італія дедалі більше стають перехрестям миру, розвитку та зростання. З огляду на Олімпіаду в Мілані-Кортіні ми представляємо Організації Об'єднаних Націй пропозицію щодо олімпійського перемир'я для всіх воєн, включаючи Україну та Близький Схід», - сказав Таяні.

