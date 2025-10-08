Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ГоловнаСуспільствоВійна

Розвідка: Кремль підвищує податки та скорочує соцпрограми для забезпечення Путіна

Кремль хоче підвищити ставку ПДВ із 20 % до 22 %. 

Розвідка: Кремль підвищує податки та скорочує соцпрограми для забезпечення Путіна
Президент Росії Володимир Путін під час щорічної пресконференції в 23 грудня 2021 року
Фото: EPA/UPG

Проєкт Федерального бюджету Росії на 2026–2028 роки передбачає перерозподіл ресурсів від соціальних і регіональних програм на користь військово-промислового комплексу та силових структур.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки.

Влада планує підвищити ставку ПДВ із 20 % до 22 %. Міністр фінансів Антон Сілуанов визнав, що це призведе до зростання цін і тиску на бізнес. 

З 2026 року для малого та середнього бізнесу запроваджується нова система оподаткування: річний поріг доходу для спрощеної системи зменшать із близько $723 тис. до $120 тис., а для ІТ-компаній скасують пільгові страхові внески, які зростуть із 7,6 % до 15 %.

Фінансування 18 із 51 державної програми буде скорочено. Найбільше урізано видатки на програми "Хімічна та біологічна безпека" (–36 %), "Розвиток авіаційної промисловості" (–30 %) та "Розвиток енергетики" (–29 %). 

Водночас асигнування на "Розвиток електронної та радіоелектронної промисловості" в інтересах ВПК збільшать у 4,4 раза – до $2,2 млрд у 2026 році.

"Посилення податкового навантаження і скорочення соціальних витрат свідчать про спроби влади утримати зростання військових видатків за рахунок населення. Фонд пенсійного та соціального страхування, який забезпечує виплати 40 млн російських пенсіонерів, цьогоріч матиме дефіцит близько $8,3 млрд", — кажуть у розвідці.

Утримання Путіна та його адміністрації знову подорожчає до $354 млн у 2026-му (приблизно $1 млн в день), що перевищує річні бюджети таких регіонів, як Калмикія чи Єврейська автономна область.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies