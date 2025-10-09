Милованов розкритикував фінансування ВНЗ лише через те, що вони є державними: "Мене це фундаментально ображає"

Президент Київської школи економіки Тимофій Мілованов вважає несправедливим надання фінансування вищим навчальним закладам лише за те, що вони є державними. Під час дискусії, організованої LB і EGI Group в межах проєкту "Нова країна", Мілованов наголосив, що підтримувати потрібно тих, хто краще, а не просто тих, хто залежить від держави.

Такий підхід президент КШЕ назвав порушення Конституції і демонстрацією неадекватності. Він додав, що так чинять не лише чиновники, а й підприємці.

"Мені неприємно і образливо, коли члени журі чергового, яке виділяє гроші, в тому числі державні або приватні, де приймає участь Київська школа економіки, кажуть: «Треба підтримати державні ВНЗ». Мене це фундаментально ображає, тому що це порушує Конституцію України і показує неадекватність ментальності певних людей, але мене це ще більше ображає, коли це роблять підприємці і люди з бізнесу, а не чиновники. Коли кажуть, що треба ж підтримати когось не на основі того, що ми будуємо найкраще, а на основі права власності, стосунків чи чогось іншого", – пояснив він.

Милованов додав, що з рядянських часів існує брехливе переконання про те, що "нам усі винні". Через нього деякі люди звикли нічого не робити самим, а чекати, допоки за них хтось все вирішить.

"Наприклад, держава за нас прийде, підніме зарплати. Ми чекаємо і чекаємо, і чекаємо, ображаємося над державою. Що президент України якимось чином магічним знайде ще години в своєму дні, щоб приділити увагу освіті і науці під час війни. Що конкретний директор ліцею чи ректор директора університету, яким чином знайде спроможності відремонтувати лабораторії, поміняти культуру вахтерші і підняти зарплату. От я про це хочу сказати, що я розумію, що роль міністра, вона полягає в тому, щоб, ну, відповідати, але оце очікування, що нам в освітній галузі хтось щось винний – це глибоко дисфункціональне очікування, яке зашито в нас радянською культурою, щоб ми перестали рухатися", – сказав він.