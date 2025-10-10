Троє мешканців Сумщини поранені через російські обстріли

Ворог здійснив майже 50 обстрілів по 44 населених пунктах у 11 громадах області.

Упродовж доби на Сумщині троє людей отримали поранення через російські атаки. Ворог здійснив майже 50 обстрілів по 44 населених пунктах у 11 громадах області.

Як повідомили у ОВА, у Миколаївській громаді унаслідок удару FPV-дроном поранені 27-річний чоловік і 27-річна жінка. 41-річний чоловік із Конотопщини отримав поранення під час відновлення пошкодженої ділянки залізниці.

У Білопільській громаді пошкоджений об’єкт цивільної інфраструктури.

В області діють графіки аварійних відключень електроенергії, запроваджені за вказівкою НЕК «Укренерго»через наслідки масованої атаки росії по енергетичній інфраструктурі України.

Наразі аварійні графіки застосовані для 10 черг споживачів. Тривалість відключень неможливо спрогнозувати.