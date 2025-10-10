Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Зимова кампанія України
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ГоловнаСуспільствоВійна

Троє мешканців Сумщини поранені через російські обстріли

Ворог здійснив майже 50 обстрілів по 44 населених пунктах у 11 громадах області.

Троє мешканців Сумщини поранені через російські обстріли
Наслідки російської атаки, ілюстративне фото
Фото: Сумська ОВА

Упродовж доби на Сумщині троє людей отримали поранення через російські атаки. Ворог здійснив майже 50 обстрілів по 44 населених пунктах у 11 громадах області.

Як повідомили у ОВА, у Миколаївській громаді унаслідок удару FPV-дроном поранені 27-річний чоловік і 27-річна жінка. 41-річний чоловік із Конотопщини отримав поранення під час відновлення пошкодженої ділянки залізниці.

У Білопільській громаді пошкоджений об’єкт цивільної інфраструктури.

В області діють графіки аварійних відключень електроенергії, запроваджені за вказівкою НЕК «Укренерго»через наслідки масованої атаки росії по енергетичній інфраструктурі України.

Наразі аварійні графіки застосовані для 10 черг споживачів. Тривалість відключень неможливо спрогнозувати.
