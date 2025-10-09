Bloomberg: нещодавні російські удари знищили понад 60% видобутку газу в Україні

Через це країні, ймовірно, доведеться витратити близько 1,9 млрд євро (2,2 млрд доларів) на імпорт палива, щоб пройти зиму.

Масовані російські атаки останніх днів знищили понад 60% вітчизняного видобутку природного газу в Україні, пише Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.

Удари 3 жовтня по Харківській і Полтавській областях вивели із ладу більшу частину газовидобувної інфраструктури. До повномасштабного вторгнення Україна забезпечувала власні потреби за рахунок внутрішнього видобутку.

Якщо атаки триватимуть, до кінця березня Україна може бути змушена закупити близько 4,4 млрд кубометрів газу на суму майже 2 млрд євро — це приблизно 20% річного споживання.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія робитиме все, щоб зупинити український видобуток. «Нам потрібно мати гроші, щоб імпортувати газ і щоб у людей був газ», — сказав він у понеділок у Києві.

З початку року Україна вже придбала 4,58 млрд кубометрів газу за кордоном, із них 3,67 млрд — після завершення попереднього опалювального сезону. Спочатку Київ оцінював імпортні потреби до кінця року у 5,8 млрд кубометрів, але через атаки ця цифра може зрости.

Збільшення поставок газу до України з ЄС може посилити напруження на європейському ринку, де запаси палива залишаються нижчими за середні показники.

Вартість аварійних ремонтів енергосистеми оцінюється у 758 млн євро, а загальні збитки енергетичного сектору з початку вторгнення — у 20,51 млрд доларів, із них 14,8 млрд припадає на електроенергетику, 1,35 млрд — на газовий сектор і 1,7 млрд — на нафтовий.

Для покриття дефіциту «Нафтогаз» уже отримав 500 млн євро кредиту від ЄБРР у серпні та 300 млн євро від Європейського інвестиційного банку у жовтні. Єврокомісія, ЄІБ та ЄБРР розглядають можливість надання додаткової допомоги Україні.

Речниця Єврокомісії з питань енергетики Анна-Кайса Ітконен заявила, що Брюссель «глибоко стурбований шкодою, якої Росія завдає українській енергетичній інфраструктурі», і перебуває у постійному контакті з Києвом.