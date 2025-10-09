Уночі Сили оборони уразили у Росії ГПЗ та лінійно-виробничу диспетчерську станцію "Єфімовка"

На території обох підприємств фіксувались вибухи та пожежа, інформація про наслідки ураження уточнюється.

В ніч на 9 жовтня Сили оборони України уразили Коробковський ГПЗ та лінійно-виробничу диспетчерську станцію "Єфімовка" у Волгоградській області Росії.

Про це розповіли у Генштабі та Сили спецоперацій.

Коробковський газопереробний завод, який знаходиться у Котово, Волгоградської області РФ є одним з найбільших заводів з первинної переробки природного газу та супутнього нафтового газу на півдні Росії з проєктною потужністю 450 млн м³ природного і попутного газу на рік та 186 тис. тонн широкої фракції легких вуглеводнів на рік.

А ЛВДС "Єфімовка", що теж знаходиться у Волгоградській області – це станція, яка обслуговує кілька магістральних ліній з транспортування нафти і нафтопродуктів регіону з пропускною потужністю 50 млн тонн на рік.

На території обох підприємств фіксувались вибухи та пожежа, інформація про наслідки ураження уточнюється.

"Сили оборони України послідовно здійснюють заходи, спрямовані на підрив воєнно-економічного потенціалу російської федерації, з метою припинення збройної агресії проти України", – наголосили у Генштабі.