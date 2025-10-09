Міністр освіти і науки відповів, чи вплинуло відкриття кордонів для 18-22-річних на студентів

Після відкриття виїзду за кордон для юнаків 18-22 років в студентському середовищі немає жодних аномалій, сказав міністр освіти і науки Оксен Лісовий під час дискусії в межах проєкту “Нова країна”. Він звернув увагу, що частина тих, хто виїхав, повертається.

Динаміка повернення збільшується. Вона збільшуватиметься по мірі того, як наближатиметься 90-денний термін (на цей період в країнах ЄС для українців діє безвізовий режим).

“Не бачимо ми ніяких аномалій в студентському контингенті. Не бачимо ми відрахування з університету. Молодь, можливо, виїжджає. Ми бачимо динаміку повернення”, – сказав він.

Міністр розраховує, що буде більше свободи у в’їзді-виїзді для молоді, яка "заблокована за кордоном".

“Молодь, яка не приймала самостійного рішення до 18 років, за яку рішення приймали батьки. За школяра приймали рішення батьки, керуючись природними страхами. Діти виїхали, закінчили школу за кордоном, поступили в університети і далі не можуть в’їхати, бо не виїдуть. Ми побачимо, я абсолютно вірю в те, що рішення приведе до балансу. Так, хто виїде, але хтось і в'їде", – вважає міністр освіти і науки.

Він переконаний, що відкриття кордону не приведе до значних втрат. Крім того, для вступу до українських університетів уже зараховують матуру – випускне тестування в Польщі, і це планують розширити і на іспити, проведені іншими країнами. Також запровадять зимовий вступ – підготовче відділення, куди університети зможуть забирати студентів без НМТ, там підготувати його до вступу. Університети за таких студентів отримають додатковий бал.



