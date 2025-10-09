Головне за ніч та ранок четверга, 9 жовтня: атака на Одещину, удари по Сумщині, майже 220 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 217 бойових зіткнень, бої на Покровському та Новопавлівському напрямках, ворожі обстріли, зустріч Зеленського з журналістами.

У ніч на 9 жовтня ворог масовано атакував Одещину ударними безпілотниками. Постраждали люди, частина області залишилась без світла.

"Більшість ворожих цілей знищена силами ППО, проте є пошкодження цивільної, портової та енергетичної інфраструктур", – повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.

Унаслідок атаки виникли пожежі в двох приватних будинках, адміністративній будівлі АЗС та порту. Ще 4 приватних будинки пошкоджено. В порту зайнялися контейнери з рослинною олією та деревʼяними пелетами.

За попередньою інформацією, постраждали 5 людей. Усім надається медична допомога. Без електропостачання залишилось понад 30 тисяч абонентів.

Тим час ntuvav_udari.html ом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 217 боїв, найбільше – на Покровському (58) та Олександрівському (40) напрямках.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 34 бойові зіткнення в районах Вовчанська, Западного, Довгенького, в бік Колодязного, Кутьківки, Одрадного, Дворічанського, Липців.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1020 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення російські війська втратили близько 1 119 390 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Уночі 9 жовтня армія Росії атакувала українців 112 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ. Понад 70 із них – "шахеди", повідомили Повітряні сили.

За попередніми даними, станом на 9:00, ППО збила або подавила 87 дронів на півночі, півдні і сході. Є влучання 22 ударних дронів у 12 місцях.

Упродовж доби унаслідок російських обстрілів території Сумщини є загиблі та постраждалі серед мирних жителів, повідомили у ОВА.

Більше інформації – в новині.

Україна атакує енергетику Бєлгородської області тому, що саме звідти Росія б’є по Харкову і Харківській області. Звідти ж злітає авіація з бомбами і ракетами.

Позиція України не змінилася: мирне населення не атакують. Про це президент Володимир Зеленський сказав на зустрічі з журналістами 8 жовтня. “Звідки були сотні, вже тисячі КАБів? Звідти. Так само вони завдають ударів по енергоінфраструктурі Харкова та області. Напевно, може, їм там в Бєлгороді досить в комфорті залишатись, якщо вони так роблять. Напевно, це абсолютно справедливо. Ми ж їм сказали, що вони повинні зрозуміти, якщо вони хочуть нам робити блекаути, – ми будемо робити те саме. Тут немає ніяких секретів. Ворог повинен відчувати ціну цієї війни. Але ми не вбиваємо цивільне населення”, – прокоментував він.

Президент додав, що для цих ударів використовують українське озброєння.

Про що ще президент Зеленський розповів журналістам – у наших новинах.

Президент США Дональд Трамп у власній соцмережі TruthSocial повідомив про підписання Ізраїлем та ХАМАСом угоди про початок першої фази мирного плану.

За словами господаря Білого дому, це означає, що вже невдовзі усі заручники будуть звільнені, а Ізраїль відведе свої війська в Газі на рубежі, про які було домовлено. Трамп називає це першими кроками на шляху до "сильного, міцного та довготривалого миру".

Організація Об'єднаних Націй буде змушена скоротити чисельність миротворчих сил у дев'яти операціях по всьому світу на чверть через відсутність фінансування.

Як пише Reuters, від 13 до 14 тисяч військових та правоохоронців будуть звільнені від служби у "блакитних шоломах". Також без роботи залишаться чимало співробітників цивільного штату миротворчих місій. ООН доводиться вдатися до такого кроку через брак коштів. 26% фінансування миротворчої діяльності організація отримує від Сполучених Штатів, які вже зараз мають заборгованість у близько 2,8 мільярда доларів за своїми зобов'язаннями.

Вашингтон навряд чи закриватиме цей борг: у серпні президент Дональд Трамп повідомив Конгресу, що скасував виплату ООН у розмірі 800 мільйонів доларів. А у 2026 році адміністрація пропонує взагалі припинити фінансово підтримувати миротворчі сили.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося!