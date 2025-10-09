​Втрати армії РФ за добу становлять 1020 окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.10.25 орієнтовно склали:

Про це повідомив Генштаб.

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1020 російських солдатів, танк ворога, 15 артилерійських систем та 55 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Від початку повномасштабного вторгнення російські війська втратили близько 1 119 390 осіб.

