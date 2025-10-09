​Втрати армії РФ за добу становлять 1020 окупантів

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1020 російських солдатів, танк ворога, 15 артилерійських систем та 55 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.10.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 119 390 (+1020) осіб
- танків – 11241 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 23325 (+1) од.
- артилерійських систем – 33534 (+15) од.
- РСЗВ – 1517 (+0)
- засоби ППО – 1225 (+0)
- літаків – 427 (+0)
- гелікоптерів – 346 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 68293 (+328)
- крилаті ракети – 3841 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 63705 (+55)
- спеціальна техніка – 3973 (+0).
Дані уточнюються.