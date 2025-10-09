Ексгенсек НАТО Столтенберг: Трамп хотів вигнати 4 країни з Альянсу
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Глава ФБР подарував новозеландським чиновникам зброю, яка у цій країні є забороненою
​Втрати армії РФ за добу становлять 1020 окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення російські війська втратили близько 1 119 390 осіб.

​Втрати армії РФ за добу становлять 1020 окупантів
Втрати армії окупантів, ілюстративне фото
Фото: скріншот

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1020 російських солдатів, танк ворога, 15 артилерійських систем та 55 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.10.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 119 390 (+1020) осіб 
  • танків – 11241 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 23325 (+1) од.
  • артилерійських систем – 33534 (+15) од.
  • РСЗВ – 1517 (+0)
  • засоби ППО – 1225 (+0)
  • літаків – 427 (+0)
  • гелікоптерів – 346 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 68293 (+328)
  • крилаті ракети – 3841 (+0)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 63705 (+55)
  • спеціальна техніка – 3973 (+0).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.
