МАГАТЕ: розпочато процес відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС

Знадобиться деякий час, перш ніж буде відновлено підключення ЗАЕС до мережі.

Розпочато процес відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС.

Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ.

“Після інтенсивних консультацій розпочався процес відновлення електропостачання поза майданчиком – через лінії “Дніпровська” та “Феросплавна-1”, – сказав генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Він додав, що знадобиться деякий час, перш ніж буде відновлено підключення ЗАЕС до мережі.

В МАГАТЕ нагадали, що вдесяте за час повномасштабного російського вторгнення ЗАЕС втратила підключення до мережі 23 вересня. Тоді була відключена остання лінія електропередач 750 кВ, майже через п’ять місяців після того, як також була відключена остання резервна лінія 330 кВ.

і Україна, і Росія тоді звинуватили у пошкодженні військову діяльність.

Понад два тижні найбільша в Європі АЕС була змушена покладатися на аварійні дизель-генератори для живлення своїх охолоджувальних насосів. Це ускладнювало і без того нестабільну ситуацію з ядерною безпекою на майданчику.

Команда МАГАТЕ на об'єкті підтверджує, що підвищення температури теплоносія в реакторах або басейнах витримки відпрацьованого палива не спостерігалося. Це свідчить про те, що паливо продовжує ефективно охолоджуватися.