Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Зимова кампанія України
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
МАГАТЕ: розпочато процес відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС

Знадобиться деякий час, перш ніж буде відновлено підключення ЗАЕС до мережі.

Розпочато процес відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС.

Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ.

“Після інтенсивних консультацій розпочався процес відновлення електропостачання поза майданчиком – через лінії “Дніпровська” та “Феросплавна-1”, – сказав генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Він додав, що знадобиться деякий час, перш ніж буде відновлено підключення ЗАЕС до мережі.

В МАГАТЕ нагадали, що вдесяте за час повномасштабного російського вторгнення ЗАЕС втратила підключення до мережі 23 вересня. Тоді була відключена остання лінія електропередач 750 кВ, майже через п’ять місяців після того, як також була відключена остання резервна лінія 330 кВ. 

і Україна, і Росія тоді звинуватили у пошкодженні військову діяльність.

Понад два тижні найбільша в Європі АЕС була змушена покладатися на аварійні дизель-генератори для живлення своїх охолоджувальних насосів. Це ускладнювало і без того нестабільну ситуацію з ядерною безпекою на майданчику.

Команда МАГАТЕ на об'єкті підтверджує, що підвищення температури теплоносія в реакторах або басейнах витримки відпрацьованого палива не спостерігалося. Це свідчить про те, що паливо продовжує ефективно охолоджуватися.
