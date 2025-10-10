Зеленський: метеоумови зменшили наше відбиття десь на 20-30 відсотків

Президент оцінив наслідки удару як важкі, але не критичні.

Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами прокоментував сьогоднішній удар росіян по Україні.

"Я вважаю, що метеоумови зменшили наше відбиття десь на 20-30 відсотків. Я думаю, що це дало такий ефект", - сказав Володимир Зеленський.

Президент додав, що хоча наслідки російської атаки 10 жовтня є важкими, вони не критичні. Відповідні служби зараз працюють над відновленням завданих окупантами пошкоджень.

"Те, що вони сьогодні зробили — накопичували, розуміли, що вони будуть робити, чекали дощу й туману, розуміючи чітко, що дощі заважають працювати будь-кому ширше та використовувати авіацію. Вони знають, що вони роблять і ми знаємо, що робити нам", - запевнив президент України.