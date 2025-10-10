Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ГоловнаСвіт

Україна та Нідерланди підписали меморандум про спільне виробництво дронів

Президент вручив міністру оборони Нідерландів орден "За заслуги" II ступеня.

Україна та Нідерланди підписали меморандум про спільне виробництво дронів
Фото: Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із главою Міноборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом. Після зустрічі міністри оборони Денис Шмигаль та Рубен Брекельманс підписали меморандум про спільне виробництво дронів.

Про це повідомив Офіс президента України.

Глава держави подякував уряду, Прем'єр-міністру й народу Нідерландів за сильну підтримку України. Від початку повномасштабного російського вторгнення Нідерланди надали нашій країні допомогу на 9 млрд дол. Президент наголосив, що Україна розраховує на продовження цієї важливої підтримки.

"Також ми вдячні вам за ваш внесок у межах ініціативи PURL. Це важливо – близько 600 мільйонів доларів. Думаю, що такі кроки, як зробила ваша країна, дають рух, приклади та сигнали іншим лідерам", – сказав Володимир Зеленський.

Під час зустрічі сторони обговорили подальший розвиток цієї ініціативи, важливість її наповнення новими внесками та приєднання інших країн.

"Ми дуже пишаємося тим, що можемо допомагати, зокрема в межах ініціативи PURL, а також із F-16, протиповітряною обороною, постачанням дронів та ініціативою з виробництва безпілотників", – зазначив Рубен Брекельманс.

Окрема увага – спільному виробництву дронів, що, на думку Глави держави, є одним із найперспективніших напрямів двосторонньої співпраці. Зокрема, сторони обговорили реалізацію меморандуму.

Наприкінці зустрічі Президент вручив міністру оборони Нідерландів орден "За заслуги" II ступеня.

"Те, через що ви проходите, – жахливо. І щодня я намагаюся робити все можливе, щоб допомогти вам захищати нашу спільну безпеку – вашу й усієї Європи. Я вважаю, що це також відзнака всій команді, тому що знаю, що багато людей думають так само, і я дуже ціную це", – сказав Рубен Брекельманс.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies