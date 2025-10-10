Розвідка: приблизно 18 млн росіян за межею бідності

Кремль через скорочення доходів від експорту газу готується до радикального перерозподілу бюджетних коштів і планує введення продовольчих сертифікатів для малозабезпечених громадян, реальна кількість яких близько 18 мільйонів осіб.

Про це інформує Служба зовнішньої розвідки.

За інформацією розвідки, Росія зіткнулася з серйозними проблемами у постачанні газу на зовнішні ринки. Будівництво газопроводу "Сила Сибіру-2", що офіційно нібито погоджено з Китаєм, може зайняти щонайменше десять років.

При цьому навіть ключові елементи угоди — ціноутворення, умови інвестицій та терміни початку поставок — ще не узгоджені.

На завершення будівництва знадобиться близько п’яти років, і ще п’ять років потрібно для нарощування обсягів постачання. Одним із головних гальмівних чинників є вимога Китаю купувати газ за внутрішніми російськими цінами.

"Газпром" на сьогодні продає газ Китаю в середньому по 248 дол. за тисячу кубометрів, що на 38% менше, ніж іншим клієнтам у далекому зарубіжжі, які платять 402 дол. за тисячу кубів.

У наступному році ціна для КНР знизиться до 240 дол., що залишатиметься на 37% нижче, ніж для інших покупців "Газпрому" ( 380 дол.).

У такому вигляді експорт у Китай компенсує лише близько п’ятої частини колишніх постачань до Європи, які після початку повномасштабної війни в Україні скоротилися у 12 разів. Для порівняння: у 1975 році обсяг постачань до ЄС становив 19,3 млрд кубометрів, у 1980 році — вже 54,8 млрд. Перед 2022 роком піковий експорт "Газпрому" до Європи досягав 200 млрд кубометрів.

На тлі скорочення доходів від експорту газу Уряд Росії готується до радикального перерозподілу бюджетних коштів та планує введення продовольчих сертифікатів для малозабезпечених громадян.

Реальна кількість людей за межею бідності в РФ — приблизно 18 млн осіб. Щоб забезпечити 15-20 млн громадян продуктами за картками, державі доведеться витрачати приблизно 11–15 млрд. дол.

При цьому різке зростання витрат заплановано насамперед на статтю "національна безпека".

За інформацією відомства, у проєкті Федерального бюджету на 2026 рік видатки з цієї статті збільшаться на 13%, до 48 млрд. дол. На тлі цих витрат малозабезпечені росіяни фактично залишаються без підтримки, а "Газпром" не може стати джерелом компенсацій, навіть у межах експортних контрактів із Китаєм.