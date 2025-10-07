Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
У Львові затримали росіянина, який вступив добровольцем у Сили оборони і міг шпигувати для ворога

Його підозрюють у коригуванні ракетних ударів рашистів по Львівській області.

У Львові затримали росіянина, який вступив добровольцем у Сили оборони і міг шпигувати для ворога
затриманий імовірний агент РФ
Фото: СБУ

У Львові затримали громадянина Росії, який добровільно вступив у лави Сил оборони, а потім, як підозрюють, почав шпигувати для ворога.

"Служба безпеки за сприяння Міністра оборони та Головнокомандувача ЗСУ викрила нове агентурне проникнення фсб до підрозділів Сил оборони України", – пише пресслужба СБУ. 

Чоловіка звинувачують у тому, що він коригував ракетні удари ворога по Львівській області.

Щоб виконати вороже завдання, фігурант "зливав" до фсб координати тимчасового базування свого підрозділу та суміжних військових частин.Також він надсилав ворогу геолокації бронеколон, транзитних складів та автопарків на українському прикордонні.

Переписка агента із ворогом
Фото: СБУ
Переписка агента із ворогом
Документи росіянина
Фото: СБУ
Документи росіянина

Встановили, що росіянин підтримував контакт з куратором через анонімні чати. Для конспірації агентурного зв’язку "кріт" використовував три смартфони з різними операторами, зокрема країн Євросоюзу.

Співробітники СБУ задокументували розвідактивність агента і затримали його, коли він прямував до банкомата, щоб перевірити надходження грошей з РФ. Встановили, що для залучення чоловіка до співпраці фсб задіяла його брата з Росії.

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру. Зловмисник перебуває під вартою.
Теми: , , , , ,
﻿
