На Херсонщині внаслідок російських обстрілів загинула людина, ще 15 поранено

За минулу добу на Херсонщині через російські обстріли загинула людина, ще 15 - дістали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Зеленівка, Інженерне, Комишани, Придніпровське, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Кізомис, Ромашкове, Дніпровське, Інгулець, Микільське, Понятівка, Томарине, Берислав, Михайлівка, Нововоскресенське, Новорайськ, Осокорівка, Костирка, Ольгівка, Тягинка, Червоний Маяк, Козацьке та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі і житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, - пошкодили 8 багатоповерхівок та 7 приватних будинків.

Також окупанти понівечили стільникову вежу, адмінбудівлю, приватні автомобілі та газогін. Виток газу перекрито, загроз та пожеж наразі немає.