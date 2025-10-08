Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
ГоловнаСуспільствоВійна

У Чернігівській області понад 4500 абонентів знеструмлені у зв'язку з атакою проти енергетики

Над відновленням уже працюють. 

У Чернігівській області понад 4500 абонентів знеструмлені у зв'язку з атакою проти енергетики
Понад 4500 абонентів знеструмлені внаслідок ударів
Фото: АТ Чернігівобленерго в Telegram

Російська армія знову атакувала енергетичний об'єкт у Ніжинській громаді Чернігівській області. Знеструмлені понад 4500 абонентів.

Над відновленням уже працюють, повідомили в Чернігівобленерго. Інші подробиці невідомі. 

"Знову під прицілом Ніжинщина і знову влучання в енергетичний об'єкт. Понад 4,5 тисячі абонентів без електропостачання. Відновлюємо!" – йдеться у повідомленні. 
