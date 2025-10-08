У Чернігівській області понад 4500 абонентів знеструмлені у зв'язку з атакою проти енергетики

Російська армія знову атакувала енергетичний об'єкт у Ніжинській громаді Чернігівській області. Знеструмлені понад 4500 абонентів.
Над відновленням уже працюють, повідомили в Чернігівобленерго. Інші подробиці невідомі.
"Знову під прицілом Ніжинщина і знову влучання в енергетичний об'єкт. Понад 4,5 тисячі абонентів без електропостачання. Відновлюємо!" – йдеться у повідомленні.
- У зв'язку з атакою на залізницю на Ніжинському напрямку є зміни в русі поїздів. Деякі рейси на сьогодні зупинили, деякі їхатимуть за зміненими маршрутами. Є й затримки в русі.