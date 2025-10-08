Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Під час обшуків на території Почаївської лаври відбулися провокації за участі неповнолітніх

Проведення слідчих дій перенесли на інший день.

Під час обшуків на території Почаївської лаври відбулися провокації за участі неповнолітніх
Фото: Василь Ільчишин

Під час проведення обшуків у Почаївській лаврі на Тернопільщині слідчим перешкоджала група неповнолітніх. 

За словами директора Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника Василя Ільчишина, події мали ознаки спланованої провокації, пише "Укрінформ".

"Спроби слідчих мирно і в присутності адвокатів провести слідчі дії на території Почаївської Свято-Успенської лаври закінчились провокацією зі сторони релігійної організації. Під чітким кураторством представників братії лаври на місце слідчої дії були запущені неповнолітні, які були вкрай агресивними та розпускали руки як до слідчих, так і до поліції", — каже Ільчишин.

За його словами, його запросили на місце подій як керівника заповідника, що є балансоутримувачем шести пам’яток архітектури на території Лаври. Він мав стежити, аби під час обшуків не були пошкоджені автентичні елементи споруд.

Під час обходу з’ясувалося, що частина приміщень, які мали оглянути, були зачинені, хоча напередодні вони були відкриті. Правоохоронці, згідно із законом, примусово відчинили двері за допомогою ДСНС. Саме тоді й розпочалися провокації.

"З’явилася група неповнолітніх, які поводилися агресивно, шарпали слідчого, намагалися відібрати документи й інструменти. Потім відкрили ворота, і на територію лаври забігли прихожани — переважно літні жінки, які кропили поліцейських водою, вигукуючи прокльони й молитви різними мовами", — розповідає Ільчишин.

На території Лаври також били в дзвони, збираючи прихожан УПЦ (МП). Як відомо, проведення слідчих дій перенесли на інший день.
