Головне за середу, 8 жовтня: бої на Покровському напрямку, понад 160 боєзіткнень, нобелівській тиждень

Бойові дії на Донеччині, 162 бойових зіткнення, ворожі обстріли, урядова ініціатива щодо сурогатного материнства для іноземців. Яким запам’ятається 1323-й день повномасштабної війни.

Голова Служби безпеки Василь Малюк доповів президенту про результати далекобійних ударів, проведених силами СБУ. Більшу ефективність демонструють українські далекобійні ракети-дрони, повідомив за результатами зустрічі Володимир Зеленський.

Окремо глава держави відзначив воїнів ЦСО "А" СБУ, які здійснюють активні дії на Покровському напрямку.

"Констатуємо, що російські війська отримали наказ штурмувати наші позиції за будь-яку ціну. Відповідно, значно зріс рівень російських втрат.

Докладніше – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 8 жовтня відбулося 162 бойових зіткнення.

Найбільша кількість боєзіткнень - на Покровському (37) та Олександрівському (24) напрямках. Також активні бойові дії тривали на Південно–Слобожанському напрямку (21 ворожий штурм).

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 8 жовтня – в новині.

Російська армія атакувала дроном автомобіль енергетиків у Білопіллі Сумської області, повідомляє АТ "Сумиобленерго".

"Сьогодні в Білопіллі російський безпілотник поцілив у бригадний автомобіль АТ "Сумиобленерго". На щастя, енергетиків у машині не було — ніхто не постраждав. Бригада саме збиралася виїздити на ремонт мереж", — ідеться в повідомленні.

Від початку повномасштабного вторгнення від обстрілів постраждала 31 службова машина АТ "Сумиобленерго".

Посол України в Великій Британії, колишній головнокомандувач Валерій Залужний заперечив пропонування військовим долучитися до його майбутнього політичного проєкту.

Коментуючи поширену медіа інформацію, він підкреслив, що не визнає “жодних ідей проведення виборів під час війни".

Видання Intelligence Online написало, нібито від імені ексголовкома високопосадовим військовим надходили пропозиції потрапити до його списку для балотування до Верховної Ради, якщо сам він висуватиметься в президенти. З посиланням на нього цю інформацію поширили інші медіа.

Подробиці – в новині.

Уряд хоче заборонити в Україні сурогатне материнство для іноземців.

У новому законопроєкті №13683, який має врегулювати застосування допоміжних репродуктивних технологій, є заборона сурогатного материнства для іноземних пар. Законопроєкт вимагає, щоб принаймні один з подружжя був громадянином України. Якщо обидва батьки — іноземці, скористатися послугами української сурогатної матері вони не зможуть.

Про це йдеться у матеріалі LB.ua.

До повномасштабної війни майже 95% випадків сурогатного материнства в Україні стосувалися саме іноземців — лише у 2019 році, за даними Мін’юсту, з 1499 народжених дітей, 1418 були передані закордонним батькам. Після початку війни ці цифри знизилися, але іноземці залишаються основними замовниками таких послуг.

У МОЗ пояснюють, що обмеження запроваджують через європейські етичні та правові норми.

Докладніше – в нашій публікації.

Нобелівську премію 2025 року з хімії отримали Сусуму Кітагаві (Японія), Річард Робсон (Австралія) та Омар М. Яґі (Йорданія) за розробку металоорганічних каркасів (metal-organic frameworks, MOF).

Лауреати створили новий тип молекулярної архітектури. Побудовані ними конструкції містять великі порожнини, у які можуть входити та виходити молекули.

Дослідники вже використали ці матеріали для збору води з пустельного повітря, вилучення забруднювачів із води, уловлювання вуглекислого газу та зберігання водню.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!