Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Генштаб: найбільша кількість боєзіткнень - на Покровському та Олександрівському напрямках

Також активні бойові дії тривали на Південно–Слобожанському напрямку.

Генштаб: найбільша кількість боєзіткнень - на Покровському та Олександрівському напрямках
Ілюстртивне фото
Фото: 36 ОБрМП

Станом на 22:00 8 жовтня відбулося 162 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Російські загарбники завдали 59 авіаційних ударів, скинувши 113 керованих бомб. Крім цього, залучили для ураження 1768 дронів-камікадзе та здійснили 3238 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках відбулося дев’ять бойових зіткнень. Противник завдав дев’ять авіаційних ударів, загалом скинув 27 керованих авіаційних бомб та здійснив 148 артилерійських обстрілів, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

Сьогодні ворог 21 раз атакував на Південно–Слобожанському напрямку в районах Вовчанська, Западного, Довгенького, у бік Колодязного, Кутьківки, Одрадного, Дворічанського, Липців. Бої досі тривають у п’яти локаціях.

На Куп’янському напрямку противник здійснив шість спроб наступу в районі Куп’янська, Степової Новоселівки та у бік Курилівки. Три бойові зіткнення досі тривають.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили шість і стримують ще чотири штурмові дії в районах населених пунктів Новомихайлівка, Шандриголове, Дерилове, Карпівка, Торське та в напрямку Ольгівки й Нового Миру.

На Слов’янському напрямку ворог сім разів атакував у районах Ямполя, Дронівки та Григорівки.

З початку доби на Краматорському напрямку ворог не проводив наступальних дій.

На Костянтинівському напрямку сьогодні відбулося 15 бойових зіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів поблизу Русиного Яру, Щербинівки, Плещіївки, Полтавки та в напрямку Костянтинівки.

На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 37 разів атакував у районах населених пунктів Затишок, Никанорівка, Червоний Лиман, Лисівка, Разіне, Новоекономічне, Миролюбівка, Дачне, Муравка та в напрямку населених пунктів Мирноград, Балаган, Покровськ, Філія. Наші захисники стримують натиск противника, три бойові зіткнення тривають досі.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 122 окупанти, з яких 87 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили одну гармату, два автомобілі, два мотоцикли, 20 безпілотних літальних апаратів, чотири одиниці спеціальної техніки та один ворожий пункт управління безпілотними літальними апаратами.

На Олександрівському напрямку українські оборонці відбили 24 атаки загарбників у районах населених пунктів Андріївка-Клевцове, Піддубне, Соснівка, Філія, Січневе, Комишуваха, Вороне, Олексіївка, Новомиколаївка, Новогригорівка, Полтавка, Малинівка. Ще вісім бойових зіткнень триває.

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Білогір’я.

На Оріхівському напрямку від початку доби відбулося сім боєзіткнень – окупанти намагалися просунутися вперед у районі Степового та у напрямку Новоандріївки.

Населені пункти Степногірськ і Лук’янівське зазнали авіаційних ударів некерованими ракетами.

На Придніпровському напрямку Сили оборони зупинили ворожу спробу просунутися вперед у напрямку Антонівського мосту. Крім того, окупанти завдали авіаційного удару по Придніпровському.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Сьогодні варто відзначити воїнів 40-ї окремої бригади берегової оборони, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.
